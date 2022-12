Ameddig fel tudom emelni a karomat, vagy ha csak a szaloncukrot tudok kihozni, én akkor is jönni fogok minden évben

– vallja dr. Késmárky András. A Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja (DEKOM) pénteken immár 18. alkalommal látogatott meg Karácsonyi meglepetés nevű akciójának részeként több családot a cívisváros környéki tanyavilágban. A Debreceni Egyetem karitatív szervezete a külföldi és hazai mentések mellett fontos feladatának tekinti a jótékonysági munkákban való részvételt, a társadalmi felelősségvállalást, illetve a segélyezési programokat. Az ünnepekre és a téli időjárásra való tekintettel az orvosi ellátás, illetve a vizsgálatok mellett élelmiszert, takarókat, ruhát és gyógyszereket is magukkal visz az orvoscsoport, sőt szükség szerint az influenza elleni védőoltásokat is kérhetik a családok.

Megható pillanatok

A Debrecentől nagyjából hét kilométerre lévő tanyavilágba autóztunk az esőmentes délutánon. Ahogy elérkezünk az első állomásra, és megszólalt a kis ház előtt a DEKOM autójának a dudája, azonnal szaladt is ki a kapuhoz Mezei Gáborné. A mosolyt és meghatottságot nem lehetett letörölni az arcáról, azonnal szólt is a két unokájának, hogy megérkezett a Jézuska. A közel hároméves Virág először megszeppenve kapaszkodott nagymamája ölében, majd amikor a DEKOM csapata megmutatta, mit is hoztak a családnak, a kislány teljesen feloldódott: plüssállatok, társasjátékok, ruhák, pónik és sok édes, valamint sós péksütemény. Pakolt, segédkezett, és a számtalan játékot magához szorítva mindig csak annyit mondott: köszönöm.

– Most hatan élünk egy fedél alatt, köztük a két kisunokám. Nagyon jól jön a segítség, alkalmi munkákat tudok elvállalni, ugyanis a kertészeti hivatásomat ilyenkor nem tudom végezni. Kicsit nehéz, így karácsonykor – érzékenyül el a nagymama, Mezei Gáborné Piroska. Egy újabb plüssfigurával a kezében Virág szalad oda hozzá, akit szomorúságát nem mutatva, mosollyal az arcán fogad. Majd könnyeit letörölve tovább folytatja. – Nehezen éljük meg ezt az időszakot, de a három nap együtt leszünk, és a becsomagolt, most kapott ajándékokat tesszük a fa alá. Próbáljuk úgy csinálni, hogy a gyerekek ne érezzenek semmit a nélkülözésből, és a most kapott segítséggel kizárólag mosolyt és boldogságot tudunk adni a gyerekeknek.

Nem tudunk elég hálásak lenni ennek a csapatnak

– hangsúlyozta elcsukló hangon Piroska, akinek családjához már több mint 10 éve érkezik a DEKOM akciója.

– Azokat a családokat látogatjuk végig célirányosan, akikről tudjuk, hogy rászorulnak az adományra. Természetesen, mint orvoscsoport, ezen oldalát is képviseljük a látogatásoknak.

Nagy meglepetést és boldogságot okozunk: ez tölt fel bennünket, szükségünk van arra, hogy ezt az akciót megcsináljuk minden évben.

Nagyon sokszor boldog könnyeket csalt az arcunkra egy-egy ajándékozás, nevetünk, mosolygunk a látogatásokkor – mesélte András. Elmondta, hogy volt anno olyan időszak, hogy nem fogadtak el tőlük adományt, viszont az évek alatt bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani, bármi történjen. Hozzátette: nagyon megható, ahogy várják őket. Most azon dolgoznak, hogy a városban több gyűjtőpontot alakítsanak ki, ahova egész évben várják a felajánlásokat.