Az inzulinrezisztencia számos krónikus betegség kialakulásához vezethet, a Debreceni Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a kórkép korai felismerésével miként előzhetők meg a súlyosabb szövődmények – olvasható az Unideb.hu-n. A cikkben

A cikk szerint Magyarországon az egyik legjelentősebb társadalmi-gazdasági kihívás a munkaképes korú lakosság romló egészségi állapota. Az inzulinrezisztencia (IR) több jelentős krónikus, nem fertőző betegség (szív-érrendszeri betegségek, cukorbetegség, daganatos betegségek) okozója. Ezen a területen a Debreceni Egyetemen évtizedek óta jelentős kutatások zajlanak, és kiemelkedő az intézmény népbetegségek megelőzésére irányuló kutatási profilja is.

A Tématerületi Kiválósági Program keretében Zsuga Judit professzor vezetésével öt kutatócsoport foglalkozott az inzulinrezisztenciára irányuló vizsgálatokkal egy 2019-ben kezdődött projektben. – A cukorbetegség mellett sok krónikus, nem fertőző betegség is az inzulinrezisztencia talaján alakul ki, súlyosbítja az alap kórképeket, például a kardiovaszkuláris megbetegedéseket, de számos egyéb megbetegedéssel, így gyomor- és bélrendszeri betegségekkel, mentális zavarok kialakulásával is találtunk összefüggéseket. Ha időben felismerjük az inzulinrezisztenciát, kezelésével meg tudjuk előzni a komolyabb, súlyosabb, több szervrendszerre kiterjedő kórképek kialakulását vagy lassítani tudjuk a folyamatot. Alapvető fontosságú, hogy arról is tájékozódjunk, ez a probléma mennyire gyakori Magyarországon, ezért kidolgoztunk egy inzulinrezisztencia regisztert, amely megalapozhatja a gyógyszer- és étrendkiegészítők fejlesztését a jövőben – sorolta az egyetemi tanára.

