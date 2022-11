Mini bölcsőde építése érdekében jelentetett meg közbeszerzési eljárást, illetve új kiírást Újtikos község önkormányzata a hétfői Közbeszerzési Értesítőben.

A cél a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Újtikoson” tárgyú projekt keretében a meglévő óvodaépülethez közvetlen átjárási lehetőséggel kapcsolódó, 29,60 m x 23,02 m befoglaló méretű, földszint szintszámú, 6,60 m utcai építménymagasságú, új mini bölcsőde rendeltetési egységet magában foglaló épületrész építése. Az épület közvetlen átjárást biztosít az óvoda épületébe, de attól teljesen független elektromos és gépészeti hálózattal rendelkezik majd.

Az épület a következő helyiségeket tartalmazza: akadálymentes WC, csoportszoba, előtéri babakocsi-tároló, fürdőszoba, közlekedő, külső tároló, öltöző, öltöző-átadó, takarítószer-tároló, WC kerül. Összesen 111,54 m2 a hasznos alapterülete, melyhez 25,50 m2 fedett terasz is járul.

A Közbeszerzési Értesítő felhívása kitér arra is, hogy a belső felületek főként vakoltak, diszperziós festéssel ellátva, illetve kerámiával burkoltak. Az épület fűtése hőszivattyús rendszerrel, padlófűtéssel történik, s 5 mosdót, 2 falikutat, 4 WC-t, 1 kádat is be kell építeni. Rámpa alakítandó ki a mozgásukban korlátozott személyek részére, ugyanakkor 2 parkoló, valamint 1 akadálymentes, szilárd burkolattal ellátott parkoló is létesítendő (a mini bölcsőde bejáratához közel).

Az ajánlattételi vagy részvételi határidő 2022. december 9-én 14 órakor jár le.

HBN