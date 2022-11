A Leromlott városi területek rehabilitációja az újtelepi városrészen elnevezésű projekt három elemből tevődött össze, egyike volt a Gárdonyi Géza utca 2. szám alatt található Közösségi ház kialakítása. Az átadó ünnepségen Bodó Sándor országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, munkája során fontosnak tartja, hogy a városrész sorsával a döntéshozók foglalkozzanak, hiszen több mint ezer ember lakik a sárréti település ezen kieső részén. Mint mondta, egy jó darabig nem nagyon volt lehetőség az itteni fejlesztésekre, de mára megmozdult valami itt is, fejlesztés kezdődött meg.

Ha az elmúlt évtizedeket nem vesztegettük volna el, akkor valószínűleg előrébb járnánk. De még mindig jobb észrevenni azon a bizonyos térképen, hogy ezen a területen is nagyon sokan laknak, és még mindig jobb most észrevenni azt, hogy lemaradásban vagyunk, mintha azt mondanánk, hogy ez csak az Újtelep

– mondta. Felidézte, lépésről lépésre haladtak, utakat korszerűsítettek, láthatóan megmozdult valami. A képviselő hangsúlyozta, közel sincsenek még kész, most kell meglódulni, folytatni a munkát.

Bodó Sándor

Forrás: Lévai Péter-archív

Tasi Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke szerint a most megvalósult beruházások legfontosabb üzenete az, hogy Püspökladány városa gondoskodik a település külső részeiről is. Kiemelte, a városvezetés is fontosnak tartja azt a gondolatot, hogy mindenkinek ugyanazokat a lehetőségeket, szolgáltatásokat kell megkapni, lakjon bárhol is az országban. Rámutatott, a megyei önkormányzat feladatául kapta a fejlesztéseket, az országgyűlési képviselőkkel és a települési önkormányzatokkal arra törekedtek, hogy jó kapcsolatot tudjanak kialakítani annak érdekében, hogy minél több ilyen jellegű beruházást valósíthassanak meg.

Kiemelte, soha nem látott módon jó az együttműködés a megyei önkormányzat, a képviselők és a megye települései között. Mint mondta, ez annak köszönhető, hogy ismerik egymás problémáit, és számíthatnak egymásra.

Beszédét követően az alelnök Tóth Lajos polgármesternek átadta a Hajdú-Bihar megyét ábrázoló kirakót, mely az összetartozást jelképezi.

Tasi Sándor alelnök (balról) és Tóth Lajos polgármester

Forrás: Lévai Péter-archív

Püspökladány első embere úgy fogalmazott, egy korábbi vállalásnak tesznek eleget akkor, amikor az előző időszak problémáira – fejlesztésekre, ami eddig nem valósulhattak meg – pontot tesznek. Tóth Lajos ismertette a projekt részleteit, melyek mindegyike az újtelepi városrész fejlesztését szolgálták. A Bartók Béla 26. szám alatt található bérlakást teljes körűen felújították, többek között energetikai korszerűsítés, hőszigetelés, nyílászáró és burkolati cserék mentek végbe itt. Tudatta, két különálló lakrészt alakítottak ki, már a lakókat is kijelölték.

Tóth Lajos

Forrás: Lévai Péter-archív

A pályázat második elemeként alakították ki közösségi célra a Gárdonyi Géza 2. szám alatti, korábban igen leromlott állapotban lévő épületet. A megvásárlást követően a ház egy részét visszabontották, majd teljesen felújították. Így már közösségi épületként fog funkcionálni, az üzemeltetésére a művelődési központot bízták meg. A projekt harmadik eleme volt a Fazekas Mihály utca közel egy kilométer hosszú szakaszának komplett felújítása, valamint padkarendezés és a vízelvezető rendszer megújítása.

A polgármester felidézte, az előző képviselő-testület a pályázatot 2017-ben adta be, mely 2018 januárjában nyert támogatást, a támogatási szerződést ugyanezen év márciusában írták alá. Az elnyert összeg 120 millió forint volt. Többször felmerülő nehézségek után végül 2021 októberében kötöttek vállalkozói szerződést a kivitelezésekre. Időközben az elnyert 120 millió forintos támogatáshoz az önkormányzatnak közel 78 millió forintnyi önerőt kellett biztosítania a projektek elkészüléséhez.

KD