Egészen különleges helyzet állt elő Hajdúdorog ivóvízszolgáltatásában. Az új, a korábbinál – feltehetően – gondosabb szolgáltató megkezdte a tevékenységét, és a városban élők a sajtó nyilvánosságához fordult közössége arról panaszkodott, hogy a közelmúltig még csak-csak iható volt a csapból kifolyó víz, az utóbbi hetekben azonban már olyannyira barna, hogy nyomot hagy az edények, a poharak falán, néha pedig a vízben nyúlós, gusztustalan anyag is úszkál. Panaszuk persze nemcsak a közelmúltra terjedt ki, hanem az egészen 2013-mal kezdődő időkre nyúlik vissza. Akkor fejeződött be ugyanis Hajdúdorogon az ivóvízminőség-javító program, ami után már nem a megszokott, semleges ízű és színtelen víz folyik a csapból, időről időre pedig, ha nem is olyan mértékben, mint ezen az őszön, barnás elszíneződésű a csapvíz.

Panaszukkal megkerestük a szolgáltatót, a Nyírségvíz Zrt.-t. A szakembereik elmondták, hogy a vezetéktisztítás korábbi évekbeli elmaradása miatt áll elő a lakosok panaszára okot adó helyzet, és ahogy haladnak a rendszer szivacsdugós vagy vízöblítéses mosatásával, időről időre ismétlik azokat, úgy szűnik meg fokozatosan a vízelszíneződés. Ehhez azonban idő kell.

A vízműtelepen még tiszta

A Nyírségvíz üzemvezetőjével, Gáspár Gabriellával és az alközpont művezetőjével, Dankó Péterrel, valamint Hajdúdorog polgármesterével, Horváth Zoltánnal az észak-hajdúsági kisváros vízműtelepén találkoztunk. A helyszíni találkozót Matyasovszkiné Buri Adrienn, a zrt. kommunikációs referense ajánlotta, miután a társaságot megkerestük a lakosok panaszaival. A telepen megtudtuk, hogy a hajdúdorogiak már legalább 10 ezer éve a mélyben lévő vizet isszák, amelyet 210 méter mélységből három kút hoz a felszínre. A nyersvizet, leutánozva a természetet, kavics és aktív szén szűrön vezetik át, utána hozzáadják a jogszabályok által előírt anyagokat, köztük a klórt, majd az 500 köbméteres ivóvíz tározóba kerül, ahonnan a vezetékrendszeren keresztül a fogyasztókhoz.

A tájékoztató után a vízműves szakemberek a gépterembe, ott is egy kettős kifolyóhoz vezettek. „Tisztított víz” „nyersvíz” – áll a csapok fölött. A mélyből feljövő nyersvíz kristálytiszta, enyhén vasas ízű, míg a tisztításon átesett víz fény felé tartva is tökéletesen tiszta, kóstolásra pedig íztelen és szagtalan. Ez utóbbi tehát a kiindulási anyag, és az, ami a hajdúdorogi fogyasztóknál a csapokból kifolyik, nos azzal a vízzel a csővezetékben valami történik. Hogy mi?

Erről Gáspár Gabriella és Dankó Péter beszélt, rávilágítva a csapvíz milyenségének okára és a probléma megoldására.

Rozsda és nyálkás biofilm

Az üzemvezető asszony elmondta, hogy január elején vették át a hajdúdorogi vízművet üzemeltetésre, de a szerződésük csak 2022-re szól. Az átvétel után elvégezték a víztisztítási technológia és az ivóvízhálózat, illetve szerelvényeinek állapotfelmérését, továbbá megvizsgálták az üzemeltetés hatékonyságát. A víztisztítási technológia az ivóvízhálózaton másodlagos ivóvízminőség romlást okoz. Elemzéseket végeztek, miként lehetne javítani az ivóvíz minőségét. Beállították a speciális műszereket, adagolókat, majd kezdődött az 50-60 éves, vasból és eternitből készült, igencsak elhasználódott, korrodálódó vezetékrendszer belső falának mosása, tisztítása vízöblítéssel és szivacsdugós mosatással.

– A kettő közötti különbséget úgy képzeljük el, mintha egy gyakran használt poharat vízzel elöblítünk, vagy pedig mosogatószivaccsal, kefével alaposan átsúrolunk – érzékeltette a különbséget Gáspár Gabriella. – Természetesen a szivacsdugós mosatás a hatékonyabb, ám ezt a város vízhálózatának leágazásos rendszere miatt csak alig a felén tudjuk elvégezni. A szivacsdugó végigmegy a csővezetéken és annak belső faláról letisztítja az oda nem való, felrakódott biofilm- és a vascsövek korrodálódásával keletkezett rétegeket. Minden a tisztítási technológiába történő beavatkozás ivóvízminőség változást okoz. Ezekben a napokban vízöblítéses hálózatmosatást végzünk, ez okozta azokat az ivóvízminőségbeli problémákat, amelyekkel a Cívishírhez fordultak a hajdúdorogiak. Ha a fogyasztók bármilyen vízminőségproblémát jeleznek, a szakembereink megteszik a szükséges intézkedéseket. A szivacsdugós mosatást ahol lehetett, már elvégeztük. Borzalmas, ami a csövek belsejére lerakódott – tette hozzá Gáspár Gabriella.

Dankó Péter elöljáróban elmondta: az nem a szolgáltatótól függ, hogy besárgul-e a vezetékes ivóvíz. Ahol fogyasztói panasszal találkoztak, ott a mosatást elvégezték. Hasonló vízminőségi problémák előfordultak az előző szolgáltatónál is, és elő fog fordulni másnál is. A kérdés, mennyi időt, energiát és pénzt fordítanak a megelőző karbantartási munkálatokra. Ahogy átvették a hajdúdorogi üzemet, igyekeztek a csővezetékeket a legnagyobb mértékben és arányban átmosni.

– Minden lakásban van átfolyásos vízmelegítő vagy bojler. Ezekben nagy mennyiségben képződnek vas-mangán- és biofilm lerakódások. Ezek a vízvétellel időközönként leszakadnak, és okozhatják a víz besárgulását. Az, hogy mikor és hol fordul elő, és meddig tart, még megjósolni sem lehet. Arra törekszünk, hogy a vízműtelepről kiadott víz a határértéknek megfelelő minőségű legyen. Ha beáll a rendszer és nincs határérték túllépés, a problémák száma idővel csökkenni fog, megszűnik. Ehhez viszont nem egy évnyi szolgáltatási idő kell. Hajdúdorogon már tudjuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy megfelelő minőségű vizet tudjunk szolgáltatni. Tavasszal és ősszel átmossuk a hálózatot, ebből lesz egy rendszer, és a panaszok egyre inkább meg fognak szűnni. Ezt a rendszerességet fenn kell tudni tartani ahhoz, hogy a hálózat megfelelően megtisztuljon a lerakódástól. Az elmúlt időszakban Hajdúdorogon egyhavi vízmennyiséget mosattunk el.

Visszás helyzet állt elő

Horváth Zoltán polgármester azzal kezdte, hogy az ivóvíz ellátásért az önkormányzat a felelős, és ehhez mindig kell egy szolgáltató. Ez ebben az évben a Nyírségvíz Zrt.

– A hajdúdorogi lakosnak és nekem, mint polgármesternek az a legfontosabb, hogy városunkban megfelelő legyen az ivóvíz minősége – tájékoztatott a városvezető. – Az elmúlt hetekben megjelent problémák nem újkeletűek. Úgy látom, a mostani szolgáltató az előzőnél sokkal magasabb szakmai színvonalat képvisel, és mégis az a visszás helyzet állt elő, hogy ismét vízminőségi problémával állunk szemben. A vízműtelepen van a kibocsájtott ivóvíz és a háztartásokban van a vételezett víz, a víz pedig hosszú utat tesz meg a fogyasztókig. Ez idő alatt történt az az elváltozás, amivel szembesülhetett a hajdúdorogiak jelentős része. Ezt a problémát az elavult, nem megfelelően karbantartott hálózat okozza.

Mint megtudtuk, a szolgáltató idén hatékony mosatási módszert kezdett alkalmazni. Ha rendszeres lesz a vezetéktisztítás, akkor idővel egyre kevesebb lesz a probléma. Korlátozottak a lehetőségek, a szakemberek elmondása szerint a hálózat fele a nagyobb tisztaságot eredményező szivacsos mosatási rendszerrel nem tisztítható. Új mosatási pontok kiépítése szükséges a stabilan jó vízminőség elérésének érdekében, amit sajnos egyik napról a másikra nem lehet elvégezni.

