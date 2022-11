A tárcavezető a Hajdúhús beruházása kapcsán járt a napokban Debrecenben, ennek apropóján adott interjút portálunknak. Szijjártó Péter beszélt Debrecen ipari beruházásairól és azok fejlesztési lehetőségeiről, továbbá az orosz-ukrán konfliktus hatásairól, amely kapcsán világossá tette: a kormány nem folytat oroszbarát politikát, de az energiaellátás fizikai korlátai miatt az orosz féllel is tárgyalnunk kell. Leszögezte: a kormány készen áll arra, hogy részt vegyen az Ukrajnát segítő pénzügyi programban, de kizárólag kétoldalú alapon. Azt azonban nem támogatják, hogy az Európai Unió tagországai közösen vegyen fel hitelt erre a célra.

Úgy tűnik, van élet Debrecenben az autóipari beruházásokon túl is, ami jól példázza a város gazdaságának többlábúságát. Miért fontos ez a jelenlegi, terhelt gazdasági helyzetben? Mennyiben segíti mindezt a kormány gyármentő csomagja?

Kettős jelentőséget tulajdoníthatunk ennek a beruházásnak, hiszen Debrecenben ugyan nagy hagyományai vannak az élelmiszeriparnak, körülbelül 10-12 évvel ezelőtt egy szlovák vállalati döntés miatt mégis nagy leépítés történt ebben az ágazatban. Most ezzel a fejlesztéssel létrejöttek azok a feltételek, amellyel nemcsak a debreceni, de a teljes hazai húsipari export jelentős növekedésével kecsegtetnek, hiszen a vállalat a távol-keleti piacokra is a siker reményével léphet ki. A másik jelentős tényező, hogy mind a világjárvány, mind a háború nyomán jelentős élelmiszer-ellátási válság alakult ki a világban.

Ezért minden olyan ország, amely növelni tudja ezen a területen a termelési kapacitásait, az egyben a saját létbiztonságát is megteremti.

Ezen körülmények okán nem túlzó, hogy mára nemzetbiztonsági ágazatnak minősíthető az élelmiszeripar. A Hajdúhús 2,6 milliárdos beruházásához 1 milliárd forintnyi kormányzati támogatást kapott abból a programból, amit a világjárvány alatt indítottunk el. Akkor világossá tettük, hogy nem a munkanélküliség finanszírozását, hanem a munkanélküliség megelőzését ösztönözzük a beruházások támogatásával. Ennek nyomán a vállalatok megőrizhették a munkahelyeket, növelhették a kapacitásaikat és ezáltal a versenyképességüket is. A Gyármentő Program is hasonló megközelítést képvisel, mert nem a napi pénzügyi problémákat kezeli, hanem a hosszú távú működési feltételeket teremti meg azzal, hogy megújuló energiaforrásokba, illetve energiahatékonysági beruházásokba történő fejlesztéseket támogat. Eddig összesen 382 vállat adta be a regisztrációját, amely sok száz milliárd forintnyi energiaellátási és -biztonsági beruházást vetít előre.

Fotó: MW-archív (Fehér Gábor)

Habár azzal kezdtem, hogy az autóipar mellett is vannak húzóágazatai a városnak, fontos bejelentés érkezett az EU-ból, miszerint gyakorlatilag betiltják a benzin- és dízelüzemű járművek értékesítését 2035-től. Debrecent eddig is a régió elektromobilitási fellegváraként emlegette, ez tovább erősíti ezt a pozíciót?

A kocka el van vetve, és ez a világ autóipara tekintetében is teljes mértékben így van. Az elektromobilitás veszi át a hagyományos hajtásláncok helyét, ezáltal az elektromos autóipar hatalmas léptékben fejlődik. A nagy európai vállalatok ebbe a stratégiai irányba mozdulnak, ezáltal azok az országok lesznek versenyképesek, amelyben jelen van ez a szegmens. Fontos adalék, hogy az elektromos autók nagy részét ma Nyugat-Európában állítják elő, az akkumulátorokat pedig jellemzően a Távol-Keleten. A két terület találkozási pontja ma Magyarország, ezen belül Debrecen: a világ legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó vállalata Kínából, és Európa egyik legnagyobb elektromos autógyártó vállalata Németországból ad egymásnak itt randevút. Ez a város hosszú távú fejlődését is kellőképpen megalapozza. Ezeket a folyamatokat figyelve jó döntés volt az, hogy Magyarország a gazdasági stratégiájában nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a legnagyobb elektromos autóipari kapacitások hazánkban jöjjenek létre.

Ma globálisan a harmadik helyen állunk az elektromos akkumulátorgyártási kapacitás tekintetében, a most zajló, már eldöntött beruházások pedig vezető pozícióba helyeznek minket.

Kemény kijelentéseket tett az elmúlt napokban. Egyrészt arról beszélt, hogy az orosz-ukrán konfliktusról Oroszországnak és az USA-nak kellene tárgyalásokat folytatnia, majd megemlítette, hogy a nyugatnak most nincsenek valódi vezetői. Kifejtené bővebben ezt a gondolatmenetet?

Naivitás azt gondolni, hogy csupán a két fél közötti tárgyalásokkal megoldható a jelenlegi válság. Tekintettel arra, hogy a fegyverszállítmányok miatt az oroszok már most is úgy tekintik, hogy nem kizárólag Ukrajnával néznek szembe, ezért ma már az orosz-ukrán béketárgyalások nem tudják ezt a helyzetet megoldani. A legnagyobb nyugati erőnek, az Egyesült Államoknak kellene fellépnie, ezért orosz-amerikai tárgyalásokra van szükség. A nagy baj az, hogy gyakorlatilag most nincsenek kommunikációs csatornák, ezáltal jelenleg rosszabb a helyzet, mint a hidegháború alatt volt, amikor folytak egyeztetések, amelyek nyomán a nagyobb tragédiákat meg lehetett előzni. Most is az lenne célszerű, ha ezek a kommunikációs csatornák visszaépülnének.

Azt gondolom, ha a nyugati oldalon lettek volna erős vezetők, akkor ennek a háborúnak a kitörését meg lehetett volna akadályozni.

Emlékezzük vissza: 2014-ben a krími műveleteket követően sikerült megakadályozni a háborút, akkor ez Angela Merkel erőfeszítéseinek volt alapvetően köszönhető, aki Németország erős kancellárjaként, európai vezetőként el tudta érni azt, hogy nem sodródott Európa egy háborús konfliktusba. Hosszú tárgyalássorozat kezdődött, a minszki megállapodások pedig a béke lehetőségét biztosították az egész kontinens számára. Mindemellett, ha Donald Trump nyert volna két éve az Amerikai Egyesült Államokban, akkor az ő erős vezetői fellépése alkalmas lett volna arra, hogy meggátolja az orosz-amerikai kapcsolatok teljes erodálását és meggátolja a háború kitörését is. Ma már egyikük sincs hivatalban. Ennek nyomán nincs se kommunikáció, se remény a háború rövid távú befejezésére. Meglátjuk, hogy a keddi amerikai félidős választás hogyan alakul, ha egy meghatározó republikánus győzelem születik, akkor az az amerikaiak Ukrajnával kapcsolatos politikájára is nagyon komoly hatással lesz.

Globális energiakrízist okozott a háború és a szankciós politika, de egyre tapinthatóbb egy globális konfliktus képe. Valós veszélyekkel nézünk szembe?

Ez a háború egy regionális háború, területi kiterjedését tekintve, de már most jelentős hatásai vannak, hiszen nem túlzás globális energia- és élelmiszer-ellátási válságról beszélni. Meg kell akadályozni, hogy maga a háború globális konfliktussá szélesedjen ki, és kezelni kell azokat a már egyetemessé vált hatásokat, amelyek újabb biztonsági kockázatokat jelenthetnek a világ számos térsége számára, hiszen egy ilyen krízis az amúgy is könnyen destabilizálható területeket válságközeli helyzetbe tudja taszítani. Felüti a fejét az erőszak, az extrém ideológiák, amelyek a migráció kiváltó okai között szoktak szerepelni. Ha újabb jelentős migrációs hullámok indulnak el Európa felé, az újabb rendkívüli biztonsági kockázatot jelent majd a kontinensen.

Fotó: MW-archív (Fehér Gábor)

Egyre vehemensebb támadások érik a kormányt, miszerint "trójai falóként" oroszbarát politikát folytat. Valóban ez a helyzet?

Magyarország energiaellátása ma egyszerűen lehetetlen az Oroszországgal való együttműködés nélkül, hiszen mind a kőolaj-, mind a földgázellátás tekintetében fizikai korlátjaink vannak. Az a célunk, hogy Magyarországon ne kelljen az embereknek az energiafelhasználásukat korlátozni, biztosított legyen a lakosság ellátása és az ipar működése. Ehhez azonban tárgyalások kellenek.

Akik most, amiatt kritizálnak minket, hogy tárgyalunk, azok lennének legjobban felháborodva, ha nem lenne elég energiahordozó az országban, és ők titulálnák alkalmatlan brigádnak a kormányt.

A tevékenységünk értékelésekor soha nem az ellenzéki politikusok vagy a liberális média értékítéletét vesszük alapul, hanem azt, hogy mi használ a nemzeti érdeknek. A nemzeti érdek ma az, hogy Magyarországon biztonsággal ellássuk a magyar embereket és az ipart energiával. Ehhez pedig az oroszokkal is tárgyalni kell.

Annak ellenére, hogy oroszlánrésze volt abban, hogy hazánk gázellátása stabilizálódjon, egyes médiumok azzal vádolják, hogy más országokkal ellentétben hazánk kizárólag az orosz féllel folytatott tárgyalásokat, nem keresve az ellátás alternatív módozatait.

Ez alapvetően információhiányból vagy műveletlenségből származó kritika, hiszen nemcsak a Gazprommal, hanem a Shellel is van hosszú távú szerződésünk.

Korábban nyugati vállalattal nem volt ilyen megállapodásunk, megjegyezném a bírálóinknak: a korábbi baloldali kormányok is kizárólag a Gazprommal kötöttek hosszú távú szerződést.

Mi a Shell-el is leszerződtünk, ráadásul a krki LNG terminál legnagyobb fogyasztói is mi vagyunk. Egy amerikai-osztrák konzorcium hét éven keresztül ígérte, hogy a Fekete-tenger romániai területéről kitermeli a földgázt. Kötöttünk is 3 milliárd köbméternyi éves szállításra szerződést, aminek a jövő év elejétől kellett volna életbe lépnie. A konzorcium azonban végül visszamondta a szerződést arra hivatkozva, hogy mégsem éri meg nekik a kitermelés. Emellett a hét szomszédunkból hattal összekötöttük a földgázhálózatunkat, tehát azt kell mondjam, mi elvégeztük a házi feladatunkat. Amit a határainkon belül lehetett, azt megtettünk, ettől kezdve már az Európai Unió és az amerikaiak felelőssége, hogy végrehajtják-e azokat a döntéseket, beruházásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy olyan szárazföld által körbezárt kis ország, mint amilyen Magyarország előre tud-e lépni az energiaellátás diverzifikálása szempontjából vagy sem.

A szankciós csomagok után az Ukrajnát megsegítő pénzügyi kérdésben is eltérő álláspontot képvisel a kormány, mint az Európai Unió. Kifejtené mindezt?

Az Európai Unió most éppen arra készül, hogy egy pénzügyi csomagot állítson össze Ukrajnának. Fontos hangsúlyozni, hogy mi, magyarok nemcsak a háború kitörése óta támogatjuk Ukrajnát, hanem korábban is sok milliárd forintnyi juttatást adtunk oda, ami nélkül egyes oktatási, szociális, egészségügyi vagy egyházi intézmények már rég bezártak volna. Mindemellett az ukrán infrastruktúra fejlesztéséhez is hozzájárultunk, tehát számunkra nem újkeletű dolog a megsegítésük. Azok, akik most Ukrajna legjobb barátaiként tüntetik föl magukat, sehol sem voltak akkor, amikor mi szomszédos országként támogatást biztosítottunk az ukránoknak. Mi készen vagyunk arra, hogy részt vegyünk ebben az új pénzügyi támogatási programban, de kizárólag kétoldalú alapon.

Abba azonban nem vagyunk hajlandóak belemenni, hogy az Európai Unió tagországai közösen vegyen fel hitelt erre a célra.

A közös hitelfelvétel a Covid alatt már egyszer megtörtént, látjuk az eredményét, világos tehát, hogy nem az az út az Európai Unió működési modelljének kívánatos jövőbeli látképe. Közös európai hitelfelvételben biztosan nem leszünk benne, de a ránk eső részt természetesen a saját költségvetési forrásainkból teljesíteni fogjuk.