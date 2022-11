A hétvégék a szabadtéré lesznek

Helyi és országosan is ismert előadókkal készülnek a szervezők a hévégi napokra, ahol a belvárosban több helyen állítanak fel színpadot. Boggie, Szabó Ádám szájharmonikás és Pál Dénes is fellép a Dósa nádor téren, de helyet kapnak a debreceni gasztronómia elismert képviselői is, mint például a Debrecziner Gourmet. Ezeken a programokon a karácsonyi desszertekkel, italokkal és főételekkel ismerkedhetünk meg.

Ha a pelyhes hó nem is hull, a Demki révén idén is Debrecenben látogat a Mikulás, akivel december 3. és 5. között az Adventi Kuckóban találkozhatnak a gyerekek.

A jeget sem bízzák a véletlenre

Az idei adventen nemcsak korcsolyapálya, hanem koridiszkó is lesz, november 26-tól január 7-ig 750 négyzetméteren várják a jégen csúszás szerelmeseit. Itt szombatonként Dew Taylor Dj készül ünnepi szettekkel, a nyitónapon a 60-as, 70-es évek slágerei szólnak majd, de lesznek meglepetések és fényruhás korcsolyázók is. Aki a vásárlás vagy sport közben átfázik, a pálya melletti Hüttében melegedhet ünnepi italok segítségével.

Forrás: Molnár Péter

Kapni jó, de adni még jobb

Az ünnepi programsorozat hagyományaihoz híven ezúttal is segíthet az elesetteken, aki benevez a jótékonysági Ronda Pulcsis Futásra, melynek indulópontján, a Baltazár Dezső téren az 5 kilométeres táv megtétele előtt tárgyi felajánlásokat is várnak december 10-én a szervezők.

Lesz felfedezőjáték és miniváros is, a részleteiről a programsorozat honlapján lehet majd részletesen tájékozódni.

LED-es karácsonyfát ajánl fel a Dósa nádor téren a debreceniek összetartásának jelképeként a debreceni Neopack, míg a jégpálya és az Adventi Kuckó a BMW Group felajánlása.

