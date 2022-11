A mezőgazdaságban dolgozó közfoglalkoztatottaknak novemberre a káposztát kivéve mindent sikerült betakarítaniuk az önkormányzati kertekből. A mintegy húszféle zöldségfajtából tavasz óta igény szerint látják el a helyi óvoda konyháját, de a piaci és lakossági értékesítés is folyamatos. Káposztából rekordtermésre számítanak, emiatt az húzódik el a legjobban.

– Jókora mennyiséget értékesítünk a piacon, bár idén elég nagyok a káposztafejek, ezért tölteni ez nem a legmegfelelőbb, így ha a vevő kéri, mert maga akarja a savanyítást végezni, le is gyaluljuk nekik a káposztát. Tavasszal mintegy 3000 szál került a földbe, szinte mind befejesedett, 50 mázsára biztosan számíthatunk – tudtuk meg Lakatosné Nagy Erzsébet csoportvezetőtől.

Volt olyan cékla, amelyiknek a súlya elérte a három kilogrammot

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Az uborka is, sőt a cékla is nagyon jól sikerült idén, utóbbi között akadt olyan darab, aminek a súlya közelítette a három kilót. Kíváncsiságból megmértünk egy jókora káposztafejet is. Mindenki, még a csoportvezető is elcsodálkozott, amikor annak ellenére, hogy a felső, takarólevelektől megfosztották először a fejet, a mérleg mutatója még így is majdnem elérte a hat kilogrammot.

Nemcsak gyalulnak, abárolnak is

A csoportvezető elmondta, hogy a bő termésnek köszönhetően idén lesz lehetőség abárolásra is. Kíváncsian hallgattuk ennek menetét. – A káposztát levelenként abároljuk, vagyis felfőzzük, hogy puhuljanak, aztán ötvenesével vákuumozzuk, és úgy fagyasztjuk le, majd eladjuk vagy felhasználjuk. Felengedés után semmit nem veszít az állagából, így már lehet is tölteni, mondjuk egy nagyobb családi rendezvényre. Ez az értékesítési forma is egyre népszerűbb a lakosság körében – fogalmazott Erzsike.

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Még megközelítőleg sincs vége a betakarításnak, de már gondolnak a jövő évre is, ezért néhány sor hagyma már a földben várja a telet, hogy tavasszal a lehető legkorábban legyen újhagyma. Betakarítás után a fóliák és a kinti föld fertőtlenítése, téliesítése, vagyis robikapával történő lazítása következik. Mindez az év végéig biztosan munkát ad a mezőgazdaságban dolgozó közfoglalkoztatottaknak.

Kedves Zilahi Enikő