Kígyózó sorban várták a szoboszlóiak vasárnap délután a jégpálya nyitását. Amint zöld utat kaptak, meg is telt a Bocskai Rendezvényközpont mellett található 510 négyzetméteres pálya, profi és kicsit bátortalan korisok egyaránt sorra rótták a köröket. A használata ingyenes, akinek pedig nincs korija, igen kedvező áron bérelhet a helyszínen. Már nyitány estéjén több százan hódoltak a jeges sportnak, a jó hangulatú estén nem volt nehéz szóba elegyedni a kint lévőkkel. Alex munka és edzés után szabadidejében jár ki ide, az elmúlt évek tapasztalatait megosztva tudatta, rendszerint igen nagy baráti társaság verődik össze a jégen, mint mondta, nem is szokták megbeszélni, péntek-szombat estére mindenki kint van a 10-15 fős társaságból. A srácoktól mutatványokat is láthatunk, de nem mindenki húz korit. Vasárnap este Kerékgyártó János a pálya széléről figyelte, ahogyan felesége és 8 éves lányuk siklik a jégen. Megosztotta, amikor nyitva van a pálya, rendre kijárnak a családdal, kiváló szórakozási lehetőségnek tartják, sőt, úgy látja, még egy nagyobb pályát is elbírna a terület. Ahogy az iskola engedi, kijönnek, bár János már nem lép jégre, úgyis két évvel ezelőtt egy esés következtében eltört a lába, azóta inkább csak megfigyelő.

A Kerékgyártó család

Forrás: Tóth Imre

Kígyósné Szilvi négygyerekes anyuka, mivel itt dolgozik, sűrűn megfordulnak a gyerekek is a pályán. Hétvégén mindegyik gyerek kint van, hétköznapokon pedig ahogy a tanulás engedi. Az anyuka szerint itt látszik, hogy igenis rá lehet venni a fiatalokat, hogy ne csak a telefont nyomkodják, ezt a jégpálya telítettsége is mutatja.

– Nagyon fontos, hogy a fiataloknak a téli időszakban is legyen sportolási lehetőségük kint, a jó levegőn – ezt már Czeglédi Gyula polgármester mondta érdeklődésünk. Így folytatta:

Ez egy nagyon jó beruházás volt, 2018-ban készült el, a működtetésből egy évet kihagytunk a pandémia idején, de látszik, hogy rendkívül népszerű, hatalmas ifjú tömegek álltak itt sorba a nyitás előtt.

Forrás: Tóth Imre

Advent első vasárnapján nyílt meg, s egészen február 28-ig lesz nyitva a pálya. A polgármestert az üzemeltetésről is kérdeztük, hiszen igen komoly költséggel jár a működtetés. Megosztotta, egy hónapban csak az energiaszámla több mint kétmillió forintra rúg, ehhez pedig jönnek még az egyéb költségek, de Czeglédi Gyula leszögezte, a fiatalok miatt mindenképp megéri működtetni a pályát. A polgármester közel 3 millió forintos polgármesteri jutalmát az üzemeltetési költségekre ajánlotta fel. – Amikor 2019-ben megválasztottak minket, kiemelt programként fogalmaztuk meg a fiatalokkal való foglalkozást, hiszen amikor élhető városról beszélünk, akkor a fiatalok lehetőségeire is fókuszálni kell – vallja.