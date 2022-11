– Meggyőződésem, hogy a városi közlekedésben és áruszállításban a MASTIFF Kft. termékei forradalmasítani fogják a szállítási módot. Látszik az, hogy átalakulóban vannak a csomagküldő és az ételkihordó szolgálatok, melyek sok fuvart teljesítenek egy nap. Ennek egy igen környezetbarát, valamint energiahatékony megoldását találta meg a vállalkozás. Debrecenben végre elmondhatjuk, hogy környezettudatos teherkerékpárok is készülnek, s ráadásul elektromos meghajtással – mutatott rá a biciklikre az alpolgármester. Hozzátette, bízik abban, hogy ezzel a díjjal hozzá tudtak járulni a cég továbbfejlődéséhez.

– Nagyon sok vállalkozás jelentkezik, a pályázatok száma 13-nál jár az évben, ami növekvő tendenciára utal. Illetve egyre több az érdeklődés, és ennek is köszönhetően létrehoztunk egy „Fenntartható Debrecen Nagydíjat”, amit év végén adunk át a legtöbb pontot elért vállalkozás számára – jelentette be Balázs Ákos.

Az okoslakatoké a jövő

A vállalkozás tulajdonosa, Varjú Tamás László, a MASTIFF Kft. ügyvezetője az elismerés átvételekor elmondta: ezt a díjat mikrovállalkozásként átvenni nagy büszkeség.

– Az ilyen díj és kezdeményezés segíti a munkánkat, mivel ránk irányítja kicsit az emberek és más vállalkozások, esetleg a befektetők figyelmét is. Bátorítást is ad ez a plakett a jövőre nézve, hiszen az a célunk, hogy növekedjünk, és a sikereink mellett debreceni vállalkozásként öregbítsük a város jó hírnevét – fogalmazott Tamás.

Balázs Ákos (balról) és Varjú Tamás László a szerdai díjátadón

Hangsúlyozta: a műhelyben is nagyon figyelnek a környezettudatosságra, szelektíven gyűjtik a hulladékot, energiatakarékosak, a munkába is biciklivel és vonattal járnak. Meggyőződése, hogy egy kis vállalkozás is ügyelhet a környezetére. A cég a kétkerekű, környezettudatos, elektromos teherkerékpárjukra okoslakatot is fejleszt.

– Úgy kell elképzelni az eszközt, hogy egy patkólakatot helyezünk el a kerékpár hátsó villájánál az ülés alá, s ez biztosítja a mechanikus zárást. Sőt, ebben a lakatban GPS nyomkövető szenzorok, tulajdonképpen egy pici számítógép lesz elhelyezve – mondta el a fejlesztés alatt álló okoslakat főbb jellemzőit Varjú Tamás László.

