A Debreceni Campus Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. végezheti 151,54 millió forintért a debreceni Csokonai Színház rendezvényszolgáltatásait.

A csütörtöki Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredményhirdetés szerint a feladat amatőr színházi, színészmesterségbeli, valamint menedzsmenttel, előadások cseréivel és színészeti nyelvvel kapcsolatos alprojekteket is tartalmaz. Ezek részeként nemzetközi workshopokat, mentorálásokat, szakmai látogatásokat, továbbá vendég- és úgynevezett tájelőadásokat, szakmai konferenciákat és könyvbemutatókat is tartani kell az adott magyar–román projektek révén.

Lesz egyetemi színjátszó-találkozó, továbbá nemzetközi filmfesztivál is, és az utóbbit úgy kell megszervezni, hogy legalább 20 versenyfilmet (ebből legalább 5 nemzetközi versenyfilmet) hívjanak meg és versenyeztessenek, minimum háromtagú szakmai zsűri előtt. Mindezeken kívül olyan slampoetry-est is rendezendő, amelyen legalább 20 előadó vesz részt, a kísérőprogramok között pedig legalább 4 koncert, 4 kiállítás, 2 szakmai beszélgetés megszervezése szerepel. A tervek között szerepel ugyanakkor pedagógusfórum, nemzetközi táncantropológiai konferencia szervezése is.

Az érdeklődők a november 10-i közbeszerzési értesítőre látogatva tudhatnak meg többet a leendő tevékenységekről.

