A debreceni Kistemplom és a Szatmárcsekei Református Templom után vasárnap Kismarján is bemutatták az Orando et laborando pályázat eredményeit. A projektben a reformáció történetében kiemelt jelentőségű templomok, kiállítóhelyek újulnak meg a turisztikai vonzerő figyelembevételével.

A templom belső terét és a külsejét is felújították, füvesítették a kertet, a tornyot látogathatóvá tették, és padfűtést is kialakítottak a megszépült épületben.

Forrás: Czinege Melinda

A Tiszántúli Református Egyházkerület, az „Orando et Laborando – Imádkozva és dolgozva” című projektben nyert el pályázatot, melynek köszönhetően a magyar reformáció egyházi örökségét mutathatja be turisztikailag fejlesztve, hat helyszínen. A projektben a magyarországi reformáció történetében kiemelt jelentőségű templomok újultak meg, és a mai kor elvárásainak megfelelő attraktív és interaktív kiállításokkal várják hamarosan a látogatókat. Ezen alkalomból november 6-án, vasárnap a Kismarjai Református Templomban is lezárhatták a projektet, hálaadó istentiszteletet követően. Fontos cél volt a templomok, a település vagy gyülekezetek jellegzetességeinek, érdekességeinek játékos módon történő bemutatása, a minél szélesebb korosztály bevonásának érdekében, valamint Kismarján és a debreceni Kistemplomban „Toronytúra” is színesíti a kiállítást.

Kismarjai örökség

A kismarjai templom különleges látnivalója a tornyában két későbbi társával ma is imára hívó, 1616-ban Sárándi Miklós, Kismarja bírája által öntetett Bocskai-harang. A 400 éves múltja miatt kivételes, történelmi értékű látványosság, amelyet a mezőváros pecsétjének ábrázolása díszíti, a karszékben ülő, kezében buzogányt és kardot tartó fejedelem képével. A pályázat révén megtörtént a templom látogatóbarát fejlesztése, melynek köszönhetően látványos kiállítások adnak számot a reformáció egyházi, történelmi, kulturális és művészeti jelentőségéről, valamint örökségéről. A templom látogatóbarát kialakítását az is szolgálja, hogy hang-, fény- és vizuáltechnikai fejlesztésekkel az épületben lévő kiállítások egyszerre több érzékszervre hatnak, hiszen akusztikai hatások, zenei élmények és hangeffektek is jelentős szerepet kaptak.

HBN