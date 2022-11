A településen a XVI. század végétől már a reformáció szellemében zajlott a hitélet. A falu meglévő kőtemplomát és tornyát elbontották, helyette nagyobb templomot és tornyot emeltek. Ez az építkezés 1770. szeptember 6-án fejeződött be, a következő évszázadban pedig bővítették az épületet.

Környékbeli mesterek műremeke

A paraszt-barokk jellegű épület orgonája 2 manuál-pedálos, 14 regiszteres, mechanikus, csúszkaládás, melyet 1894-ben Angster József pécsi orgonaépítő mestertől rendelt a gyülekezet. A közeli jövőben felújításra kerülő hangszer hangjában gyakran gyönyörködhetnek Földes lakói a gyülekezet orgonaművész-lelkipásztora hangversenyein.

A toronyban három harang „lakik”. A templombelső felszerelési tárgyai, az úrasztala, a szószék, a padok, a karzatok egykori helyi és környékbeli mesterek műremekei. Fa mennyezete egyedülállóan szép a református templomok világában.

A hitélet mellett az egyházközség napjainkban 135 személy ellátását biztosítja a házi segítségnyújtásban dolgozó 16 alkalmazottja közreműködésével. Aktív a földesi gyerekek részvétele a hitoktatában.

Egy templomfelújítási munka elvégzése mindig problémás. Tervek, elvárások, álmok akadnak bőséggel, de az anyagi forrást a legnehezebb ezekhez hozzárendelni. Igazából ez mindig fordítva történik, a forrás nagysága határozza meg, hogy meddig lehet nyújtózkodni. Itt, Földesen az elmúlt évszázadaink alatt 30-40 évente szánta rá magát a gyülekezet, és a szolgáló lelkipásztor, hogy belevágjon nagyobb felújításba. Ismét szükség van teljes renoválásra, de ez jelenleg csak szakaszolva oldható meg.

Forrás: Péter Imre

Folyamatos a templom felújítása

– Szolgálatom második évében, 2006-ban a torony császárfája eltörött. Akkor jelentős anyagi áldozat vállalásával sikerült elhárítani a toronygömb és csúcsdísz leomlását, melyet az évek időjárása, a villámcsapások és a szélviharok okoztak. 2010-ben sor került a templombelső járófelületének felújítására, az elkorhadt deszkaburkolatot tégla váltotta fel. 2017-ben pályázati forrásból sikerült megoldani a nyílászárók cseréjét a templomhajón. Az elhasználódott ablakok helyett modern, hőszigetelt ablakok kerültek beépítésre. Ezek kisebb lépések voltak. Gyülekezetünk öt évvel ezelőtt szánta rá magát egy nagyobb templomi rekonstrukcióra – avatott be a felújítás éveibe Kovács András lelkipásztor.

– Pályázati lehetőségek keretében és a gyülekezet tagjainak áldozatkészségéből valósult meg az első komolyabb lépés. Új, rheinzink lemezborítást kapott a toronysüveg és cserépfedést a templomtető. A munkálatok 2020-ban fejeződtek be. Egy kis pihenő következett, majd ebben az évben a toronytest felújítására kerülhetett sor. Most „csak” huszonöt méteres magasságig kellett felállványozni a tornyot. A falazat és a vakolati hibák javítása megtörtént. Ahogy az egész felület kőporozása és festése is. Szükséges volt a zsalugáterek és az ablakok hibáinak javítása, festése. A toronyóránk számlapját és a hajó villamos hálózatát is megújítottuk – sorolta.

– A felújítást Magyarország Kormánya és a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával, valamint a gyülekezeti tagok adományaiból sikerült megvalósítani. Vannak még felújítási gondjaink, hiszen a templomhajó külső megjelenése elég siralmas, illetve egy belső festésre is szükség lesz a jövőben. Nem kis feladatunk lesz ennek forrását megteremtenünk, hiszen az energiaárak változása bennünket is érint, illetve a közeljövőben nem valószínű, hogy túl sok pályázati forrás áll majd rendelkezésre. Türelemre, áldozatkészségre és Isten iránti bizalomra van most a legnagyobb szükség – összegezte gondolatait Földes református lelkipásztora.

