Az indikátorok alapján kimutatták például, hogy a komplementer területekhez képest a szegregátumokban élők 20-25 százalékkal gyakrabban járnak háziorvoshoz, de ritkábban jutnak el a szakellátásba. Ennek az a következménye, hogy gyakrabban és súlyosabb tünetekkel kerülnek kórházba és a halandóság is nagyobb közöttük. Az adatokból az is kiderült, hogy jelentős különbségek vannak például a terhességmegszakítások és a koraszülések számában is.