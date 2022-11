Vizet továbbra sem, gazdag aljnövényzetet viszont ezúttal is talált fotóriporterünk a Debrecen melletti Vekeri-tóban. Mint az hétfői képsorozatunkban is látszik, a meder nem sokat változott az esős szeptember óta, leginkább egy gazdag rétre emlékeztet, melybe egy stég is benyúlik oldalt.