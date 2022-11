Zsúfoltságig megtelt a hajdúnánási Bocskai Filmszínház, ahol Kövér László, az Országház elnöke tartott Mondjunk nemet a szankciókra! elnevezésű kampánybeszédet csütörtökön este. A lakossági fórummal egybekötött országjárási rendezvényen felszólalt Tiba István, a térség országgyűlési képviselője, aki köszöntőjében elmondta, néhány nehéz év után végre egy kicsit fellélegezhet, hiszen mára megtanultunk együtt élni a Covid-járvánnyal. Viszont újabb nehézség ütötte fel a fejét, ugyanis közel 280 napja döbbenetes háború vette kezdetét.

Tiba István, a térség országgyűlési képviselője

Forrás: Czinege Melinda

– Nem tudunk és nem is szabad vele együtt élnünk – hangsúlyozta. Kiemelte: a háborúra az Európai Unió úgy reagált, hogy szankciókat vezetett be, amivel Magyarországnak is ártott. – Sorsfordító kérdésekben a magyarokhoz fordultunk, mivel úgy gondoljuk, szükséges, hogy egy ilyen rendezvényen találkozzunk és elmondjuk a gondolatainkat – tette hozzá.