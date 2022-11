Honvédelmi és rendészeti bizottsági üléssel indul a nap, meghallgattuk a határvadász egységek és a déli határszakasz védelmének helyzetéről szóló belügyminisztériumi beszámolót – olvasható Kósa Lajos országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) Facebook-oldalán. A szerda délelőtti bejegyzésben arról is beszámolt, hogy idén már megközelítőleg kétszer annyi illegális migráns próbált bejutni Magyarországra, mint 2021-ben összesen. – Megvédjük határainkat a fokozódó illegális migrációs helyzetben is, nekünk továbbra is a magyar emberek biztonsága a legfontosabb – hangsúlyozta a politikus. Mint arról beszámolt, sokat mondó tény, hogy 2015 óta csaknem 650 milliárd forintot fordítottunk a déli határszakasz védelmére, amely nem csak a magyarok, de más európai emberek védelmét is biztosítja, miközben Brüsszel eddig az ehhez kapcsolódó költségek 2%-át sem fizette ki.

