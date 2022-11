Ma, a gyermekjogok világnapján, 33 évre az ENSZ Gyermekjogi egyezményének elfogadtatásától, azt hihetnénk, nincs miről beszélni legdrágább kincsünk kapcsán. Végtelen a jelzők száma, amellyel a magyar nyelv kifejezi, hogy mit jelent a gyermek a környezet számára. Vagy mit kellene jelenteni. De a gyermekvédelmi adatok, a tapasztalatok, sőt még a közösségi oldalak is arról tanúskodnak, hogy ahogyan 1989. november 20-án szükségszerű volt pontokba szedni és papírra vetni a kiskorúakat megillető bánásmódot, úgy ma is indokolt erről szólni.

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat megyei gyermekjogi képviselőit, dr. Kocsár Jankát és Muszkáné Varga Beátát kérdeztük.

A fentieket támasztja alá, hogy a szolgálat gyermekjogi képviselőihez 2021-ben 2983 panasz érkezett országos szinten és megközelítőleg 7000 olyan megkeresés, melyben tájékoztatást kértek arra vonatkozóan, hogy az adott helyzet vajon jogsérelem-e, és ha igen, merre haladjanak tovább. A gyermekjogi megkeresések közel 20 százaléka érintette az Észak-alföldi Régiót.

A képviselők érdeklődésünkre elmondták, hogy 2021-ben elsősorban kapcsolattartási, bántalmazási, a családjukból kiemelt gyermekek elhelyezésével, valamint iskolával, óvodával kapcsolatos panaszokkal fordultak hozzájuk.

A családban nevelkedő gyermekek esetében leginkább kapcsolattartási ügyekben, gyermekelhelyezésekkel kapcsolatos kérdésekkel keresték meg őket. Sajnálatos tapasztalatuk, hogy gyakran akadályokat gördítenek az elvált szülők a kapcsolattartás lehetősége elé vagy éppen nem viszik vissza időben a gyermeket. Ezzel sajnos a saját gyermeküknek okozhatják a legnagyobb kárt. A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek esetében főként a testvérekkel történő kapcsolattartás rendszertelensége okozott problémát.

Zéró tolerancia

A gyermekjogi képviselők elsősorban a gyermekvédelmi szakellátás – azaz a gyermekotthonok és a nevelőszülői hálózat – területén dolgoznak. Magyarországon jelenleg megközelítőleg 23 ezer kiskorú és fiatal felnőtt él a családjából kiemelt szakellátásban, ebből Hajdú-Bihar megyében csaknem kétezer érintett. Őket jellemzően súlyos veszélyeztetés, elhanyagolás és a bántalmazás különböző formái miatt emelték ki. A bántalmazásos esetek körében azonban a látencia még mindig óriási, az esetek egy jelentős hányada nem kerül napvilágra, már csak azért sem, mert sok esetben az érintettek sincsenek tisztában azzal, hogy bántalmazás részesei, akár elkövetői, akár elszenvedői oldalon.

Magyarországon a gyermekbántalmazás tekintetében zéró tolerancia él. A szakértők hangsúlyozták, hogy nemcsak a fizikai fenyítés (verés, ütés, rúgás) számít bántalmazásnak, hanem az érzelmi sértések (lealacsonyító bánásmód, vagy a gyermek szemtanúja, hogy a számára kedves személyt bántják), valamint a szexuális abúzus (prostitúcióra való kényszerítés) is. Az elhanyagolásnak több formája van, megkülönböztethetünk egészségügyi (védőoltások beadatásának elmulasztása, az orvos által felírt gyógyszer kiváltásának elmaradása) és tanulmányi elhanyagolást (nem biztosít tanszereket a gyermeknek, nem viszi el a pedagógiai szakszolgálat vizsgálatára).

Mindenkinek kötelessége védeni őket

A bántalmazási látencia nagy, de a fentiekből már sokat észrevehetünk akár szomszédként, gyermekeink oktatási közösségeiben vagy akár az utcán, egy buszmegállóban. Mikor van jogunk lépni, és hogyan jelezzünk jól? – érdeklődtem a jogvédőktől.

Mint mondták, a gyermekvédelmi egyezmény és a gyermekvédelmi törvény értelmében minden személynek feladata a gyermeki jogok védelme, az ezen jogok maradéktalan érvényesülése érdekében való fellépés. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára pedig ez jogszabályban előírt kötelezettség is. A szakértők úgy tapasztalják, hogy az állampolgárok általában családon belüli magánügynek tekintik ezeket a konfliktusokat, ezért nem szívesen avatkoznak közbe.

– Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem magánügy és kérünk mindenkit, ha környezetében azt észleli, hogy egy gyermeket bántanak, vagy arról mesél otthon a saját gyermekük, hogy az ovis társa, iskolatársa megváltozott, szomorú akkor emellett ne menjenek el szótlanul! Minden óvodában, iskolában van szociális segítő vagy jelezhetnek bármely jelzőrendszeri tagnál - akár gyermekjóléti központban, de a gyermekjogi képviselőknél is. A panaszokat zártan kell kezelni, így az, hogy ki a jelzéstevő személyére nem derül fény.

Jó eséllyel unokáját is üti, aki gyermekét üti

A közösségi fórumok tanúsága szerint, sajnos még ma is vitatéma, hogy nevelési eszköz lehet-e egy-egy pofon. Szakértőink is alátámasztották, hogy a mai magyar társadalomban markánsan jelen van a testi fenyítés a szülői fegyelmezés egyik általános eszközeként. Pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiskorúként bántalmazást elszenvedett gyermek felnőtt korában, sok esetben maga is bántalmazóvá válik. A gyermek nem lát más mintát a konfliktusok megoldására, így nem tud mást tenni, mint a kapott mintát követni, továbbadni. Ez társadalmi rétegtől, iskolázottságtól, anyagi helyzettől független jelenség. A bántalmazás, akár egyetlen pofon sérti az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogot, a testi integritáshoz való jogot, a biztonsághoz való jogot, az egészséges fejlődéshez való jogot.

Ezen folyamatok megállítása érdekében kiemelten fontos az edukáció. Minél kisebb korban elkezdjük megismertetni a gyermekeket az őket megillető jogokkal és megtanítjuk nekik, hogy senki nem üthet meg senkit, senki nem csúfolhat senkit és őket sem bánthatja senki, annál inkább el tudjuk mélyíteni ezt a gondolatot a gyermekekben.

Az ENSZ-egyezmény 3P (pritection, provision, participation) modellje annak kifejeződése, hogy gyerekeinket minden erőnkkel óvjuk, féltjük, neveljük és támogatjuk. A védelem alatt a fizikai és mentális védelmet egyaránt értjük. Az egyezményt Magyarország 1991-ben ratifikálta. Mégis ma is van létjogosultsága e cikknek. Ma is fontos és szükséges hangsúlyozni, hogy a gyermek nem azé, aki a legtöbb időt tölti vele. Nem birtok, nem tulajdon, hanem ajándék és önálló entitás a fogantatása pillanatától.

Ami otthon vicces, a világ szeme előtt veszélyes Bizonyára sokan nem is sejtik, hogy egy fültől-fülig maszatos, egy szál pelenkában étkező, édesen mosolygó kisbaba vagy egy a szobájában táncoló tinédzser fotójának közösségi médiafelületen posztolásával mennyi jogot sértenek. Szakértőink sorra vették és tanácsokkal láttak el: Véleménynyilvánítás joga: a gyermek véleményének tiszteletben tartása, meghallgatása és véleményének figyelembe vétele. Vonjuk be a gyereket a róla szóló döntésekbe, ne posztoljunk a tudta és hozzájárulása nélkül! Emberi méltósághoz való jog: Ne osszunk meg róla sértő vagy kiszolgáltatott helyzetben készült, például meztelen, síró, vagy ciki képeket! Magánélethez való jog: A gyerekeknek online is jár a védelem az erőszaktól, így ne hozzuk soha olyan helyzetbe, amikor a képeivel bárki visszaélhet. Csak az engedélyével posztoljunk magán jellegű információt róla, például, hogy milyen a szobája, hová jár szakkörre. Kisgyerekekről csak zárt csoportba posztoljunk. Ha más gyerekéről osztanánk meg képet, kérjünk engedélyt a gyermektől és a törvényes képviselőtől. Pénzszerző tevékenységbe – például online influenszerkedés – csak úgy vonjuk be a gyermeket, hogy nem felismerhető. Ha ő szeretne ilyen tevékenységet végezni, akkor alaposan beszéljük át vele és egy kompetens jogi szakemberrel ennek feltételeit, következményeit, a szerzői jogokat, az adózást. Védelem az erőszak minden formájától: A gyerekekre online számos veszély leselkedik, könnyen hozzáférhetnek számukra nem megfelelő tartalmakhoz, illetve rosszindulatú felnőttek és gyerekek is bánthatják őket. A felnőttek felelőssége őket tájékoztatni, segíteni, hogy ne csak a fizikai világban, de online is biztonságos terekben mozogjanak, tudjanak segítséget kérni, amikor szükség van rá. Ebben segítség lehet ennek az oldalnak a felkeresése.

Ha segítségre van szükség

Amennyiben a gyermek vagy a szülő úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a gyermekjogi képviselőkhöz fordulhatnak, elérhetőségeink megtalálhatóak minden bölcsődében, óvodában, iskolában, kollégiumokban, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, a gyámhivatalokban. Honlapunkon a ww.ijsz.hu oldalon járási szintre lebontva található meg az illetékes gyermekjogi képviselők listája. Ezen kívül fordulhatnak az illetékes család és gyermekjóléti szolgálat munkatársaihoz is, valamint a köznevelési intézményekben jelen lévő óvodai/iskolai szociális segítő munkatárshoz, vagy akár a rendőrséghez is.

Megyesi-Horváth Borbála