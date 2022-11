Legalább 400 dolgozót hagyott fizetés nélkül Balmazújváros polgármestere – ez áll abban a közleményben, amelyet vasárnap a Fidesz balmazújvárosi szervezete adott ki. Mint írták, Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere (független) szeptember 21-én előterjesztett egy költségvetési rendeletmódosítást, amit a képviselő-testület fele nem fogadott el, amíg a kétes költéseket hitelt érdemlően nem igazolja. Mint írják, a polgármester a balmazújvárosi önkormányzati és intézményi dolgozók fizetését visszatartja, mondván amíg nincs elfogadva a költségvetési rendelet módosítás, addig nem utalhatja a fizetéseket.

Hétfőn megkerestük a polgármestert és Tiba István országgyűlési képviselőt (Fidesz) is. Tiba István arról tájékoztatott, hogy információi szerint hétfőn elutalták a munkabéreket. Úgy véli, beismerte a polgármester, hogy az a hat képviselő, akik nem fogadta el a törvénytelenségek legalizálását, helyesen cselekedett. – Annak lehettünk tanúi, hogy a polgármester több száz család megélhetését veszélyezteti a saját érdekében. Köszönjük a dolgozóknak, hogy nem ültek fel egy ilyen aljas, rosszindulatú cselekedetnek – mondta Tiba István.

– Folyamatosan mulasztásos, törvénysértő állapotban van a képviselő-testület szeptember 21. óta, mert nem fogadták el a törvény által előírt költségvetési rendelet módosítását – ezt már Hegedüs Péter nyilatkozta portálunknak. Így folytatta: – Ennek a törvényi jogszabályoknak a nem megfelelését próbálták rám hárítani azok, akik nem fogadták el a módosítást. A képviselő-testület a költségvetési rendeletben megjelenő bevetélek és kiadások módosításáról való döntés jogát nem ruházta át a polgármesterre, ezért háromszor is előterjesztésre került a rendelet módosítása, de mivel ez idáig a testület nem fogadta el, ezért hétfőn a dolgozók és a családok megélhetését figyelembe véve, két testületi ülés között a kifizetéseket engedélyeztem, hiszen az önkormányzatnak rendelkezésre állnak a finanszírozáshoz szükséges források – tudatta. A polgármester úgy véli, a képviselő-testületi rendeletmódosítás az, ami bármilyen akadályt is képez jelen helyzetben, ugyanakkor más törvények, például a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény azt írják elő, hogy ezeket a kötelezettségeket teljesíteni kell.

– Gyakorlatilag kétnapos késésben voltunk a közalkalmazottak kifizetésében, egyébként pedig minden más munkavállalónknak minden hónap 10. napjáig kell biztosítani a fizetést. Hétfőn remélhetőleg mindenki kézhez vehette a bérét, hiszen a családok biztonsága ebben az igen nehéz rezsihelyzetben nagyon fontos a város vezetésének – szögezte le. Hozzátette: – Ez egy vis major helyzet a város működése szempontjából, előre nem látható volt és igazából nem is nagyon kaptunk segítséget. A továbbiakban a hatóságoknál természetesen ugyanúgy el fogunk járni a képviselő-testület mulasztásos törvénysértése okán, én magamnak is el kellett döntenem, hogy az esetleges jogi következményeket hogyan fogom vállalni, ha aláírom a kifizetéseket mint polgármester.

KD