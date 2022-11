A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia Karának Intézetei mutatkoztak be a középiskolás diákoknak meghirdetett nyílt napon, amelyen különleges kísérletekkel és eszközökkel népszerűsítették az egyes tudományterületeket. Az érdeklődő fiatalok az Élettudományi Épület aulájában lévő standoknál ismerkedhettek meg Biológiai és ökológiai, a Biotechnológiai, a Fizikai, a Földtudományi, a Kémiai, valamint a Matematikai Intézet munkájával, és első kézből tájékozódhattak az ott folyó oktatási és kutatási tevékenységekről. Egyebek mellett azt is megtudhatták, hogy az itt szerzett diplomával milyen karrierlehetőség nyílnak meg előttük a munkaerőpiacon.

A rendezvény megnyitóján Prof. Dr. Kun Ferenc dékán kiemelte, hogy a felsőoktatásban az elmúlt évtized egyik legfontosabb képzési innovációja a duális képzés bevezetése volt.

A TTK az elsők között volt, ahol már 2016-ban elindult ez a képzési forma. Azóta pedig annyira sikeresnek bizonyult, hogy már nem csak alap- hanem mesterszakon is lehet duális képzés keretében tanulni. Amikor meglátogatjuk a középiskolákat, mindig azzal szembesülünk, hogy a diákok nincsenek tisztában ennek a rendszernek a működésével, illetve a benne rejlő lehetőségekkel, ezért a mai napon előadás formájában is tájékozódhatnak az alternatívákról. Bízom abban, hogy az iTTKutathatsz fesztiválon szerzett sok értékes információ és tanács segít majd a pályaválasztásban

– tette hozzá. Az ismertetőt követően a Kar legjelentősebb ipari partnerei számoltak be arról, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy a hallgatók náluk tölthessék gyakorlatukat.

A kar és a képzési struktúra bemutatása után felhívták a figyelmet a felvételi rendszerben bekövetkező változásokra is, amelyek nagy része csak 2024-ben lép majd életbe, bizonyos elemei azonban már a jövő évi felvételit is befolyásolják.

Panyiczki-Berényi Viktória