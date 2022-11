– Szent Márton napján ünnepeljük a Felderítők Napját. Mivel a püspök katona is volt, az ő nyomdokait követve azt tűztük ki a zászlónkra, hogy mi is hasonló szellemben éljük az életünket: tisztességben, becsületben, katona emberként. November 11-e azért is fontos számunkra, mert ez az egy nap az egész évben, ami rólunk, felderítőkről szól. És nemcsak a Debrecenben állomásozó ezredről, hanem a Magyar Honvédség valamennyi felderítőjéről