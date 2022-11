Az éghajlati változások miatt már évek óta nehézségekkel néznek szembe a mezőgazdasági ágazat vállalkozásai. Idén az energiaválság, az aszály és az infláció közvetve és közvetlenül is érinti megyénk gazdaságait. A kormány pályázati forrásai és egyéb támogatásai mellett nálunk is elérhetők kedvezményes hitelkonstrukciók a mezőgazdaságban tevékenykedők számára. A lehetőségekről, tapasztalatokról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakembereitől érdeklődött a Haon.

A Széchenyi Kártya Program 2002-ben indult, amely egy olyan – állami kamattámogatású – pénzügyi lehetőség a vállalkozások számára, mellyel nemcsak a napi működésüket, hanem hosszú távú elképzeléseiket elő is finanszírozhatják, amennyiben nem áll azonnal rendelkezésükre megfelelő likvid pénzeszköz.

Kedvezőbb, ha zöld a fejlesztés

– Az eltelt mintegy 20 évben több mint 15 ezer 899 igénylést fogadtunk be. Az igénylések száma és a bankok fizetési, tőkésítési hajlandósága 2019 óta jelentősen megnőtt. Idén szeptember végéig csaknem annyi kérelmet hagytak jóvá, mint amennyit tavaly egész évben – ismertette Nagyné Nagy Edit, a megyei iparkamara gazdasági és pénzügyi osztályvezetője. 2002 óta több mint 140 milliárd forintnyi hiteligénylést hagytak jóvá a megyében.

– A mezőgazdasági területen vállalkozók között a legnépszerűbb az Agrár Széchenyi Kártya. Ez tulajdonképpen egy folyószámlahitel, bankkártyával kiegészülve, melyen kedvező feltételű állami kamattámogatás van, és 500 ezer forinttól 200 millió forintig szabadon felhasználható – tájékoztatott Lente Annamária, a Széchenyi Kártya Program ügyintézője.

A második féléves termékek között indult el a kifejezetten beruházási célokra igényelhető Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Max. – Az idei aszályos időjárás hatására megfigyelhető, hogy ezt a konstrukciót leginkább locsolórendszerek kiépítésére fordítják az igénylők – emelte ki a szakértő. Ezenkívül földvásárlásra, géppark bővítésére vagy beruházási pályázat kiegészítéseként, a pályázatból elnyert pénz kiegészítésére is igénybe vehető. A hitelkamat alapesetben másfél százalék, azonban, ha az igénylő energiahatékonysági fejlesztésekre vagy technológiai váltást elősegítő beruházásra veszi fel, akkor csupán fél százalék.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza a debreceni Vörösmarty és Barna utca sarkán

Forrás: HBMKIK-archív

– Másik beruházási hitellehetőség a mikrohitel, amelyet nem bankok, hanem pénzügyi vállalkozások finanszíroznak. Ennek kamata egy százalék, és kezdő vállalkozások számára is elérhető. Emellett van egy likviditási hitel is, amely forgóeszközök, készletek beszerzésére vagy épp hitelkiváltásra is felhasználható. Különlegessége, hogy 250 millió forintig szabadon felhasználható, és nem kell az elszámolásához semmilyen számlát bemutatni – részletezte Lente Annamária.

A befogadás feltételei

A hiteleket a bank nyújtja, de az igényléseket a megyei kamarához kell beadni. A szakértő azt javasolja, hogy miután a vállalkozó egyeztetett a bankjával, kérjen időpontot a kamara debreceni vagy bármelyik további öt területi irodájába. Az igénylések befogadásának feltétele többek között egy teljes lezárt naptári év, köztartozás-mentesség, valamint rendezett munkaügyi kapcsolatok.

– A számokból az látszik, hogy a vállalkozások előremenekülnek, és kihasználva, illetve felvállalva a lehetőséget, hogy egy új beruházással, egy bővítéssel vagy gyártási technológia átgondolásával akár nagyobb eredményre tehetnek szert, megtarthatják a munkavállalóikat, stabil hátteret tudnak biztosítani a vállalkozásuknak – összegezte a tapasztalatokat Lente Annamária. Megtudtuk továbbá: megnövekedett azon vállalkozások száma is, amelyek az energiahatékonysági beruházásokra törekednek.

BS