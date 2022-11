November első hétfője is közös futással kezdődött az MH 5. Bocskai István Lövészdandár helyőrségeiben. Debrecenben és Hajdúhadházon is esőben melegítettek be a katonák, majd futották le a kitűzött távokat. A közös sport erőnléti gyakorlatokkal zárult, tájékoztatott a Honvédelem.hu, ahol további fotók is láthatók.