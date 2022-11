A Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése érdekében írt ki közbeszerzési eljárást a Bocskaikert Községi Önkormányzat.

A szerdai Közbeszerzési Értesítő szerint az önkormányzat évekkel ezelőtt a meglévő, 4 foglakoztatós óvodáját egy új csoportszobával és több szükséges helyiséggel (melegítőkonyha, foglalkoztatók, nevelői szoba, orvosi szoba stb.) bővítette, és egyúttal az egész épületet akadálymentesítette, korszerűsítette. A település lakossága és a gyerekek létszáma is folyamatosan emelkedik Bocskaikertben, emiatt az óvoda további bővítése szükségszerű volt. Az önkormányzat két csoportszobás bővítést határozott el a hozzájuk tartozó öltözőkkel és mosdóhelyiségekkel. A bővítmény alapterülete csaknem 196 négyzetméter.

A hirdetmény kitér arra is, hogy a meglévő épületrész helyi védelem alatt áll, a homlokzati kialakítás települési arculatformáló elem. Ez okból a bővítésnek szempontja, hogy a régi épületrész homlokzata változatlan maradjon. Az új épületrészt az épület védett homlokzatától távol, a régebbi bővítéshez tervezték, ahhoz is nyaktagos illesztéssel. Az új épületrész lapostetős kialakítású, így szervesen leválik a régi, magastetős tömegalakítástól.

Az akadálymentességről megtudható, hogy az óvoda épülete jelenleg is akadálymentes. Az óvoda évekkel ezelőtti bővítésekor az akadálymentesítés is feltétel volt, akadálymentesítési tervező bevonásával valósult meg az akkori épület felújítása és bővítése. Már annak idején létesült az épületben akadálymentes WC, a kétszintes kialakítás miatt akadálymentes lift és egyéb akadálymentesítési kritériumoknak megfelelő épületszerkezeti kialakítások, eszközök. Rámpákat kellett tervezni az udvaron is, mivel a terepviszonyok ezt megkövetelték.

A mostani bővítés révén két új csoportszoba létesül, s a hozzájuk tartozó öltözők és vizesblokkok szintén akadálymentes kialakításúak. A meglévő lift kielégíti a szintkülönbség megoldására vonatkozó követelményeket. A belső nyílászárókat (ajtókat) küszöbmentesen kell kialakítani. Szükséges lesz azonban az új csoportszobákban fix vagy mobil indukciós hurok kialakítására. A padlókat vezetősávokkal kell majd ellátni. A tervezési folyamatban akadálymentes-szakági tervező vesz részt, és le fogja igazolni, hogy teljesülnek az akadálymentesség előírási feltételei.

Az óvoda bővítésében az energetikai előírásokat kell betartani, amelyek alapján az épületnek (a bővítményi résznek) a csaknem nulla energetikai követelményt kell majd teljesítenie. Ennek érdekében az épületszerkezeteket fokozott hőszigeteléssel kell ellátni. A külső nyílászárók 3 rétegű hőszigetelő üvegezésűek lesznek. A gépészeti rendszereket a mai kor követelményeinek megfelelően kell kialakítani. Az új épületrészen hőszivattyús rendszer működik majd, padlófűtéses hőleadással, s a csoportszobákat hőszivattyús elven működő inverteres klímákkal fogják hűteni. Az elektromos rendszerek esetében szintén feltétel az energiahatékony működtetés, ezért alacsony fogyasztású LED-es lámpák alkalmazandók az új épületrészben, ugyanakkor a tetőszerkezetre méretezett napelemes rendszert kell telepíteni.

Az ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határideje 2022. december 2., 10 óra.

HBN