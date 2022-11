A könyv a hatodik kiadványa annak a sorozatnak, amely a törvényszék illetékességi területén található bíróságok történetét dolgozza fel. A most megjelent mű a 2014-ben kiadott első kötet folytatása. Az új könyv kiadását komoly kutatómunka előzte meg, melynek eredményeként egy olyan képekkel gazdagon illusztrált művet tarthat kezében az olvasó, amely nemcsak a Debreceni Királyi Törvényszék épületének kalandos történetét mutatja be, hanem egyúttal betekintést enged az ország egyik legnépesebb városának fejlődésébe is. A 2022-es év azért is jeles dátum a törvényszék életében, mert idén ünnepelik a Debreceni Királyi Törvényszék létrejöttének 150 éves évfordulóját.

– A Debreceni Törvényszék elkötelezett a területén működő bíróságok történetének feldolgozása iránt, amellyel az a célunk, hogy minél többen ismerjék meg szűkebb és tágabb társadalmi építészeti környezetünk emlékeit, valamint a nemzet múltjához kapcsolódó történéseket – hangsúlyozta dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke.

Az öt fejezetből álló könyvet Bódiné dr. Beliznai Kinga, az ELTE ÁJK Magyar Állam és- Jogtörténeti Tanszék tanszékvezetője mutatta be az érdeklődőknek.

A rendezvényen kedvcsinálóként részletek is elhangzottak az új kiadványból.

