A 254 m2 hasznos alapterületű épület építési munkálatai több mint 105 millió forintba kerültek, a benne lévő eszközök pedig 15 millió forint értékűek. Ehhez a kormánytól 87.930.861 forint támogatást kapott a város, az önkormányzat önerőből 36.367.319 forintot tett hozzá a beruházáshoz. A napelemes rendszerrel ellátott épületben helyett kapott egy fitnesz és konditerem, valamint egy klubterem. Az önkormányzati tulajdonú helyiséget a helyi Sport és Rekreációs Egyesület Komádiért sportegyesület bérli és üzemelteti. A szolgáltatásokat támogatói jegy megvásárlásával vehetik igénybe a látogatók. A konditeremben többek között futópadok, lépcsőzőgép, elliptikus tréner, tárogató, evezőgép, súlyzók várják a sport iránt érdeklődőket, a klubteremben pedig játékkonzol, darts, csocsó- és biliárdasztal várják a kikapcsolódni vágyókat.

Forrás: Rozsik Rita

Az ünnepélyes átadón Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke is gratulált a beruházáshoz. Komádiban már régóta dédelgetett vágy volt, hogy az önkormányzat létrehozhasson a városiak és környékbeliek számára egy igényes és modern szabadidő klubot. Tóth Ferenc polgármester beszédében kiemelte, hogy reméli az új kikapcsolódási lehetőségekkel a fiatalok is hasznosan töltik szabadidejüket, baráti társaságok népesítik be a termeket.

A szalagátvágást követően a megnyitón résztvevők körbejárták az épületet, miközben a konditeremben fiatalok mutatták be a fitnesz gépek használatát.

RR