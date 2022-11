Február 24-e óta megváltozott az életünk – kezdte előadását a Fidelitas ötödik, egyben első női elnöke visszatekintve a szomszédságunkban kitört háború sorsdöntő dátumára. Mint mondta, már márciusban összeültek és tanácskoztak az Unió állam- és kormányfői, hogy megfogalmazzák a megfelelő lépéseket a fegyveres konfliktussal szemben.

– Abban bíztunk, hogy azokat az ígéreteket, azokat a megállapodásokat, melyeket itt meghoztak, be is fogják tartani, vagy azoknak megfelelően fogjuk a továbbiakban az életünk kereteit kialakítani – emelte ki a szervezet elnöke, leszögezve, hogy a tanácskozáson arról született döntés: az energetika területére nem fognak kiterjedni a szankciók.

– Arról is egyértelmű döntést hoztak, hogy az Európai Uniónak a védelmi képességeit érdemes felmérni és adott esetben tovább fejleszteni. Mint ahogy arról is, hogy a COVID utáni gazdasági válság, élelmiszerellátási láncokban való akadozások következtében érdemes felmérni, hogy ennek a háborúnak milyen további hatásai lesznek nemcsak az Európai Unió tagállamaiban, hanem adott esetben a szubszaharai régióban is – mondta el.

Illés Boglárka kiemelte: azt ígérték, hogy a szankciók hatására a háborúnak hamar vége lesz. Jelenleg a kilencedik szankciós csomag tárgyalása folyik.