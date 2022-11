A szociális munka napja 1997-ben indult útjára Nógrád megyéből, az első országos rendezvényt 2002. november 12-én szervezték meg. Az Országgyűlés 2016-ban döntött arról, hogy november 12-ét a szociális munka napjává nyilvánítja, ez a nap munkaszüneti nap az ágazatban dolgozóknak. Immáron tizenegyedik alkalommal tartott ezen alkalmából ünnepséget a DMJV Városi Szociális Szolgálat kedden, a debreceni Pallagi úti idősek otthonában.

A rendezvényen elhangzott, a Városi Szociális Szolgálat alapszolgáltatást biztosít a város közigazgatási területén segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás keretében az idős, a demens, a fogyatékkal élő személyek számára. Szakosított ellátás keretében idős otthoni ellátást és átmeneti ellátást biztosít.

Intézményünk ellátottjainknak és a szolgáltatásainkat igénybe vevőknek közel 300 munkatárs lelkiismeretesen és odaadóan nyújt segítséget a mindennapokban. A szociális munkához hitre, bátorságra, a rászorulók iránti nyitottságra és nagylelkűségre van szükség

– fogalmazott Nagy Lajosné intézményvezető. Hozzátéve, az ünneplés lehetőséget ad a kihívásokkal és nehézségekkel teli rohanó világunkban a megállásra, az odafigyelésre, a pozitív visszajelzésre, megerősítésre. A segítőknek különleges szerepe van, mindig akkor jelennek meg, amikor baj van, amikor szükség van rájuk. Mint kiemelte, külön öröm számára, hogy lehetősége adódik a vele együtt dolgozó munkatársakat ily módon megünnepelni és megköszönni a munkájukat.

Nagy Lajosné

Forrás: Kiss Annamarie

0-24-ben teljesítenek szolgálatot

Széles Diána alpolgármester beszédében elmondta, a munkatársak nagyon sokat segítettek a pandémia időszaka alatt, illetve a jelenleg is, amikor az orosz–ukrán háború hatásaival is meg kell küzdeni. – Napjainkban gyakorlatilag igazodnunk kell a világhoz, nem egy zökkenőmentes életet élünk, és azt kell mondjam, ebben óriási segítségünkre vagytok – szólt a jelenlévőkhöz. Kiemelte, nem is egyfajta munka, amit a kollégák végeznek: sokkal inkább szolgálat. – A szolgálatot az ember nem úgy vállalja, hogy egyik napról a másikra elvégzi, hanem szinte 0-24-ben végzi az azzal járó feladatot. Pontosan ezért is tartom fontosnak ezt a napot, mert ilyenkor van lehetőségünk kiszakadni a napi rutinból, ugyanis magunkkal is kell foglalkoznunk. Ki kell emelni azokat, akik húzzák a szekeret, és igenis szükségesnek érzem ünnepelni őket, mert megérdemlik mindannyian – emelte ki.

Széles Diána

Forrás: Kiss Annamarie

A rendezvényen hat munkatársat díjaztak. Nagy Lajosné megjegyezte, idén több kiváló munkatárs is kapott jelölést, akik mindannyian példaértékű munkát végezek. Közülük a legtöbb szavazatot kapott hat személy kapta meg a Város Szociális Szolgálat Év Dolgozója elismerő oklevelet és a velejáró pénzjutalmat.

Elsőként Végh Anna vehette át a díjat, aki a fogyatékos személyek nappali ellátásában nyújt kiemelkedő tevékenységet. Elhangzott, 1999. január 1-jén kezdett segédgondozóként a fogyatékos nappali ellátásban, 2002 decemberében szociális gondozó végzettséget szerzett. Munkáját lelkiismeretesen végzi, szociális érzékenysége megmutatkozik az ellátottak és a hozzátartozóikhoz való odafordulásban.

Farkas Anna a házi segítségnyújtásban vállal óriási szerepet, 2018. október 11-től dolgozik az intézménynél a Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubjában házi segítségnyújtásban gondozónőként. Munkájára rendkívül igényes, ellátottjai kedvelik munkavégzési morálját. Szabálykövető, tisztelettudó magatartás jellemzi, tud és akar is csapatban dolgozni, mindig pozitív, jó kedélyű, energikus, kiváló példát mutat a fiatalabb munkatársainak.

Kiss Enikő 2017. január 23-tól dolgozik egyéb ügyintézőként, a gondozási díjjal kapcsolatos feladatokat látja el az alapszolgáltatásban és a szakosított ellátásban egyaránt. Tisztelettudó, empatikus személyiség, munkáját pontosan, precízen, pontosan végzi.

A negyedik díjazott Kocsis Attiláné, aki 20 éves korában, 1990-ben segédápolóként kezdett dolgozni az intézményben. Kedves, mosolygós lénye segítséget nyújt az ellátottak mindennapjaiban. Az intézmény otthonossá tételében aktív szerepet játszik, kreativitásával is hozzájárul ehhez. Törekszik a munkatársaival való hatékony együttműködésre, mindig lehet rá számítani, plusz feladatok elvégzésétől sem riad vissza.

A szociális és mentálhigiénés feladatokat ellátó csoport munkatársát, Jenei Károlyné munkája is dicséretet érdemel. 1999-ben kezdett dolgozni az intézményben szociális ügyintézőként. Jelenleg is a szociális és mentálhigiénés csoportban szociális munkatársként az adminisztrációs feladatok tömkelegét végzi. Az érdeklődőket, hozzátartozókat és a leendő ellátottakat teljeskörűen, korrekt módon tájékoztatja az intézmény szolgáltatásainak előtérbe helyezésével.

A vezetők közül a legtöbb szavazatot kapta Kosztáné Hadházi Tünde, aki így elnyerte az év dolgozója címet. 2002. szeptember 1-jétől 2018-ig az intézmény alapszolgáltatás területén végezte munkáját, ez idő alatt több helyen is bizonyította, hogy lehet rá számítani, munkája és tevékenysége példaként szolgált. Az ellátottakkal szembeni magatartására és kommunikációjára is a kifinomultság jellemző. Munkája során mindig figyelemmel kíséri, hogy a lakók a legmegfelelőbb ellátásban részesüljenek.