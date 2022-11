Az asszony nagypapája díjazott volt konyhakertjének szépségével az 1960-as években, mint ahogyan most Irénke is, ugyanis az idei Legszebb konyhakertek program országos elismertje lett mini kategóriában.

– Számomra a kertészkedés nem munka, hanem feltöltődés. Minden reggel, ahogy felhúzom a redőnyt, gyönyörködöm az aktuális természetben. Nagyszüleim, szüleim a föld szeretetére, tiszteletére neveltek. Én ugyanerre tanítom a gyerekeimet – hangsúlyozta Irénke.

A mindennapokban édesanya, nevelőszülő. Generációról, generációra száll a tudás, hiszen ő is a szüleitől sajátította el a művelést, a fortélyokat, melyeket tovább ad a gyermekeinek, akik szeretettel segítenek a kertgondozásban. – Én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, amelynek a tagjai a kertészkedést az iskola gyakorlókertjében is tanulhatták. Voltak versenyek, melyekre meg kellett tervezni a virágoskertet, már akkor is kreatív voltam, mindig helyezéseket értem el – idézte fel.

Biogazdálkodás a fókuszban

Az 50 négyzetméternyi terület gazdag gyümölcsfákban, zöldségfélékben, bogyós, gyógy- és fűszernövényekben. A kertművelő nem profitál a kertből, inkább saját hasznosításra, fogyasztásra termel mindent biogazdálkodással.

– Az áfonyasorom különleges számomra, melyre nagyon büszke vagyok, és van már mézbogyóm, mézalmácskám, szedermálnám. A tujáim, sövényeim helyére is haszonnövények fognak kerülni – osztotta meg.

Technikái a komposztálás, mulcsozás, talajtakarás, magas ágyás, csepegtetős öntözés, esővíz gyűjtés. Irénke nem permetez, hanem csalán és rebarbara levelekből készít biolevet és próbál olyan virágokat ültetni, amelyek a nem hasznos bogarakat kiirtják.

Egyszerű emberek nagy tudása

A szezon tavasszal kezdődik, ősszel pedig már a hagymaféléket, salátákat elülteti. A magas ágyásokkal nagyon sok munkát meg tud spórolni.

–Megtiszteltetés és örök élmény, hogy országos díjat kaptam. Ez a program nagyon nagy kiterjedésű, Amerikában, Angliában is van. Egyszerű emberekkel találkoztam az átadón, akik nagyon nagy tudás birtokában vannak. Felnézek ezekre a személyekre – fiatalabbakra, idősebbekre – akiktől tapasztalatokat lehet szerezni és örülök, hogy én is megmutathattam a kicsike, szép kis kertemet – avatott be az élményeibe a díjazott.

– A fiam azt szokta mondani, amikor nyaralunk, hogy anya, ezért kár volt elmenni, itthon sokkal szebb minden.

Irénke kertjét Antal Szabolcs polgármester is megszemlélte

Forrás: D. M.-archív

A család próbál egészségesen élni, betegség miatt is ezt az életmódot követik.

– A boldogságot, a szeretetet pénzzel megvenni nem lehet. Mindenben meg kell találni a jót, ami örömet és boldogságot szerez. Amikor én kiülök a kiskertembe, és csak úgy nézem a pillangókat, ahogy röpködnek, sokkal nagyobb boldogság, mint bármely anyagi. És a rengeteg elismerés, amiket az utcáról kapok lakosoktól, gyerekektől. A növények meghálálják a gondoskodást. Ezért érdemes dolgozni! – fejtette ki.

Irénke amellett, hogy gyönyörűen műveli a konyhakertjét, a szépérzékének köszönhetően egyedi dekorációkkal teszi még hangulatosabbá az otthonát. Több mint százféle virág található az udvarán, mellyel szintén díjazott lehetne.

Az elismerést Gödöllőn a Magyar Agrár– és Élettudományi Egyetemen vehette át, melyhez személyesen gratulált Tarpataki Tamás helyettes államtitkár, Kovács Szilvia programigazgató és Dr. Zsembeli József intézetigazgató. Az önkormányzat képviseletében Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester – aki a program helyi koordinátora – kísérte el a díjátadóra a kitüntetettet.

Dandé Melinda