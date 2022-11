Az összes szék megtelt a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezetének véradóünnepségén, melyet szerda délután tartották meg a Lion Office Center Symphonia Éttermében. A rendezvény a véradókra hívja fel a figyelmet, hiszen november 27-e a magyar véradók napja. Ezen jeles alkalomból köszönetet mondtak a magas véradásszámú jubiláló donoroknak az önkéntes munkájukért, és egyúttal átadták az elismerést, hálát és annak tárgyiasult jeleként a Magyar Vöröskereszt kitüntetéseit.

Sutka Sándor, a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezetének elnöke

Forrás: Kiss Annamarie

Sutka Sándor, a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezetének elnöke megnyitóbeszédében elmondta, a jelenlévők a legszebb emberi cselekedetet hajtják végre, majd őszintén bevallotta ő is egy véradónak köszönheti az egészségét. – Szükség volt arra, hogy vért kapjak, és itt a személyes alkalom arra, hogy ezt megköszönjem. Kérem a jelenlévőket, akik között fiatalokat és idősebbeket is látok, a magasztos emberi cselekedetüket tartsák meg és segítsék, valamint támogassák a rászorulókat – fogalmazott az elnök.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Kiss Annamarie

Majd Széles Diána, Debrecen alpolgármestere szólalt fel az ünnepélyen, aki hangsúlyozta Debrecenben működik a szeretet és az összetartozás érzése. – Nincsenek hegyeink, nagy folyóink, de ahol az emberek egymásért képesek ilyesfajta cselekedetet tenni, az a mérhetetlen összetartozás jele. Az önkéntesség a szeretet kimutatásának egyik legmagasabb szintje. A jelenlévők mindegyike egy kis fényt tud adni az életben, hogy kik is azok a hősök, akiknek az életüket köszönhetik az emberek. Olyan debreceniek vannak ebben a teremben, akik várat ugyan nem tudnak építeni és hegyet sem mozgatni, de a véradásukkal példázzák milyen erősek – emelte ki az alpolgármester. Hangsúlyozta: itt a lehetőség, hogy arcokat társítsunk a hősökhöz, akik szó nélkül megmentik mások életét.

Negyvennégy éve ad vért

– Mindenkinek tisztelet jár, aki lehetőségei szerint vért ad – hangzott el Bánfi Ildikótól, a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezetének vezetőjétől. Mint mondta, ezen a különleges véradóünnepségen szerették volna, hogy a véradók közvetlen visszajelzést kapjanak a gyógyítás világából, ahol a vérükből előállított készítmények célba érnek.

Bánfi Ildikó, a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezetének vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Prof. dr. Kiss Csongor, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfúziológiai és Hematológiai Tagozatának titkára is beszédet mondott, melyben kifejtette a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába egy kicsi részleget vezet, egy 15 ágyas osztályt a Gyermekklinikán.

Prof. dr. Kiss Csongor, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfúziológiai és Hematológiai Tagozatának titkára

Forrás: Kiss Annamarie

– Ezek az ágyak folyton tele vannak betegekkel, a két kezemen meg tudom számolni, hogy 365 napból hányból nem adunk vérkészítményt. Az önkéntesek munkájára itt is szükség van, ezen a piciny helyen. A vér nélkülözhetetlen és pótolhatatlan, nincs az a szintetikus készítmény, ami kiválthatná. Hálásan köszönöm, a sok gyerek és felnőtt leukémiás beteg vagy sebészeti beavatkozásokon átesettek nevében az életüket, illetve az egészségükért tett alázatos önkéntes munkájukat – mondta el köszönő szavait a titkár.

Kis Sándor

Forrás: Kiss Annamarie

Kis Sándor, a legmagasabb számú véradója volt a területi és a megyei szervezetnek már évekkel ezelőtt is. 140-szeres véradóként megkapta a minisztériumi Pro Vita díjat, most pedig elérte a 185. véradását; ilyen magas véradásszámmal a Hajdú-Bihar megyei donorok között talán még nem is volt az elmúlt évtizedben. A Haonnak meghatódva mesélte, hogy november 24-én, csütörtökön tölti be a 66. életévét, ez egy kivételes születésnap lesz a számára.