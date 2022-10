A településfejlesztés, hasonlóan Hajdú-Bihar többi településéhez, erősen pályázatfüggő Csökmőn is. Nagy Tibor polgármester elsőként az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásában, az Élhető település projektben megvalósuló iskolai sportpálya építését említi, ami a helyiek által emeletes iskolaként ismert oktatási intézmény udvarán valósul meg. Van ugyan már egy rekortán borítású pálya a sporttelepen, de az 20 percre van az iskolától, és csak az oda-vissza út férne bele egy tanórába. Ha az iskola udvarán megépül a pálya, nemcsak a testnevelés órák problémája oldódik meg, hanem a szabadidősportra is lehetőség nyílik. A közel 50 millió forintos pályázati támogatásba belefér még egy parkoló építése az iskola előtt. Erre szükség is van, hiszen a tanárok egy része más településekről jár át Csökmőre tanítani.

– Ugyancsak pályázati támogatásból, 90 millió forintból el tudjuk végezni a Faluház energetikai korszerűsítését. A felső szinten már korábban kicserélték a nyílászárókat, most az alsó szint kerül sorra, és szigeteljük a falakat. Így várhatóan nem kell kéthetente 100 ezer forintot költeni fűtésre – folytatta egy újabb jelentős beruházással a polgármester, aki a falu biztonságos közlekedése szempontjából jelentős útépítésre tér rá. – A Vörörmarty utcában 510 méteren, valamint a Széchenyi utca 200 méternyi útfelhajtójában aszfaltút épül 100 millió forintból. Ez elterelő útként is szolgálhat, ha a falunkon áthaladó 47-es főút Faluház és Alkotmány utca közötti szakaszát például baleset miatt le kell zárni – sorolta a polgármester.

A Magyar falu programban több sikeres pályázatot is elkönyvelhet a csökmői települési önkormányzat. A falun belül a 47-es főúttal párhuzamosan haladó kerékpárút végre teljes hosszában megújulhat. Két szakasz már elkészült, most a legrosszabb állapotban lévő, a Cserepes utcától a vízműig terjedő rész kap új aszfaltot, várhatóan tavasszal. Ez a beruházás 20 millió forintba kerül. Műszaki átadás előtt van a bölcsőde udvarán 5 millió forint értékben kialakított játszótér. Korábban már elkészült a ravatalozó épületének mellékhelyisége, a temető útjait is rendbe tették, most 3 millióból a sírkert körbekerítése következik. A települési közterületek rendben tartását szolgáló gépeket, eszközöket szereznek be, orvosi és védőnői eszközök beszerzésére adtak be pályázatot, tervezik az Arany János utcán az aszfaltút felújítását, továbbá a Faluház belső felújítását.

