A most megkötött szerződés tovább segíti a Debreceni Egyetem nemzetköziesítését és a hallgatói-oktatói mobilitást.

A Sunway University az ázsiai térség egyik legdinamikusabban fejlődő magán felsőoktatási intézménye, amely elkötelezett a minőségi képzés és a magas színvonalú kutatás mellett - írja az unideb.hu.

– A Gazdaságtudományi Kar 2015 óta áll aktív kapcsolatban a kuala lumpuri egyetemmel, a most aláírt megállapodás – a Bölcsészettudományi Kar bevonásával – egyetemi szintre emeli és tovább szélesíti az intézmények közötti kapcsolatot - tájékoztatott a szerződés aláírásakor Bartha Elek.

A Debreceni Egyetem (DE) oktatási rektorhelyettese kiemelte: a DE bővülő ázsiai kapcsolatai a megállapodás révén újabb lehetőségeket biztosítanak az egyetem oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak a nemzetközi tapasztalatszerzésre.

Francisco Munis, Malajzia magyarországi nagykövete az oktatási területeken folytatott nemzetközi partnerségek és az együttgondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta: a Debreceni Egyetem és a Sunway University bár két különböző kultúrában működik, mégis számtalan területen dolgozhat sikeresen együtt.

Erdey László, a Gazdaságtudományi Kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese szerint az együttműködés tovább segíti a kar és így a Debreceni Egyetem nemzetköziesítését.

– Malajzia a délkelet-ázsiai térség egyik meghatározó gazdasága, Délkelet-Ázsia pedig önmagában is egyike a világgazdaság leggyorsabban fejlődő régióinak. Ezért is fontos, hogy megjelenjen a DE gazdaságtudományi képzésében. A partnerségben megszervezett online kurzusokon a magyar hallgatók közvetlen ismereteket szerezhetnek Malajzia gazdaságáról, míg a maláj diákok nemcsak Magyarország, hanem a Visegrádi Négyek térségének és az Európai Unió gazdaságának működéséről is hasznos információkat szerezhetnek – fejtette ki Erdey László.

Stephen Hall, a Sunway University Angol Nyelvtudományi Központ vezetője és Kiss Tamás, a központ oktatója bemutatta az intézmény képzési kínálatát és partnerhálózatát, valamint kutatási portfólióját.

– A Bölcsészettudományi Kar több mint 140 angol szakos hallgatója vesz részt már ebben a félévben a Sunway University-vel közösen indított online kollaborációs projektben, amelyhez a fiatalok interkulturális és előadói készségfejlesztése mellett már kutatási, publikációs együttműködés is kapcsolódik. Az oktatói mobilitás a következő évben indulhat, amelyet reményeink szerint hallgatói mobilitás is követhet, illetve felmérjük a kettős diploma lehetőségét is – emelte ki Venkovits Balázs, a DE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézetének igazgatója.

A Debreceni Egyetem és a Sunway University az oktatói és kutatói együttműködéseken, valamint közös tanagyagfejlesztésen túl a partnerség keretében nemzetközi pályázatokban is együttműködik. Jánosy Orsolya, a DE Nemzetközi Iroda vezetője hozzátette: a két intézmény eddigi együttműködésének sikerességét mutatja, hogy 2022 februárjában közösen nyújtott be és nyert Erasmus Nemzetközi Kreditmobilitás pályázatot, amely jelentősen megkönnyíti a debreceni hallgatók és oktatók jövőbeni nemzetközi tanulmányútjainak megvalósulását.