Elkészült a Sinay Miklós utca 15. előtti terület aszfaltozása Debrecenben, a hírről Barcsa Lajos számolt be pénteken közösségi oldalán. „A napokban, mikor a Vénkertben jártam, örömmel tapasztaltam, hogy ezen a részen is befejeződtek az aszfaltozási munkálatok. Ezzel egy újabb közösség mindennapjait sikerült megkönnyítenünk” – tette hozzá az alpolgármester, aki posztjához egy fotót is csatolt az új burkolatról.