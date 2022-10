Az ünnepet megelőzően Szűcs Viktor polgármester írt egy emlékeztetőt, összegezte a régi eseményeket. Nem feledkezett el azokról sem, akik életüket, egészségüket áldozták az emberek életének jobbításáért. Mint írta, az áldozatot hozók tettei késztették a mai kor emberét emlékhely létrehozására.

A 66 évvel előtti esemény résztvevői közül néhányan ma is élnek; ők mondták el, hogy a remény virágai alkotják a most készült emlékhelyet. A virágok szirmaiból álló lugasban helyezték el egy 19 éves fiatal márványtábláját, aki mártírhalált halt. Varga Jenő halálának körülményeit a helyi református tiszteletes, Tóth Tibor esperes kutatta. Található még az emlékhelyen egy pad is, arra hívogatva, hogy elmélkedjünk az akkori eseményekről, a szabadságról, a békéről, mely elengedhetetlenül szükséges mindennapi életünkhöz.

Szűcs Viktor polgármester megemlékezett Bak Lajos berekböszörményi lakosról is, aki az októberi forradalom eseményeiben sérült meg.

Az egykori katonaság épülete mellett, a régebben a Varga család tulajdonában álló területen alakították ki az emlékhelyet, melyet – mint már annyi mást – a település egyik lakója, Bonnár Lajos önkormányzati képviselő tervezett és viselte elkészítésének költségeit.

Vmirjáncki József