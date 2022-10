Ezt a hagyományt idézi fel minden évben a behajtás ünnepsége a Kendereskertben. Idén október 8-án is több száz ember ünnepelte meg együtt a gulya életének ciklusváltását és emlékezett a közösség hagyományaira – tájékoztatta portálunkat az önkormányzat.

Csiszár Imre alpolgármester elmondta: Az embereknek szükségük van közösségre, és szükségük van arra, hogy közösségben éljék meg azokat a napokat, amelyeket évszázadokon keresztül az elődök oly fontosnak tartottak, ilyen a behajtás is.

Tovább adni a tudást

– Azt az értékes tudást, ami évszázadok alatt felgyülemlett, tovább kell adni. A Kendereskertet is annak a gondolatiságnak a jegyében alakították ki, hogy azok az emberek, akiknek még van tudása a jószágtartásról, tovább tudják azt adni. Mondhatjuk, hogy ez mindig is egy ünnep volt a paraszti közösség számára. Ez az az időszak, amikor behajtják az állatokat téli szálláshelyükre, amikor számot adnak arról, hogy milyen gazdasági évet is zárnak. Ez a nap is erről szólt – áll a közleményben.

Forrás: önkormányzat

A pásztorünnep, a pásztortársadalom mindig tisztelt csoportja volt a vidéki társadalomnak, ezért fontos, hogy ismerjük kultúrájukat. A behajtási ünnepségen Vajda Mária néprajzkutató előadásában a pásztorélet kincseiről az idősebb korosztály nosztalgiával emlékezhetett a régmúltra, míg a fiatalabb generáció tagjai megismerhették gyökereiket.

A programelemek egy része idén is a helyi közösségek részvételével valósult meg. Fellépett a Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesület, táncoltak a Cifraszűr Néptánc Egyesület gyermekcsoportjai, a gyerekeket népi játszópark és kézműves foglalkozások várták.

HBN