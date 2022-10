A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nemzetközi tevékenysége kapcsán együttműködést tart fent nemzetközi partnerekkel, ápolja kapcsolatait testvérmegyéivel. A romániai Hargita megyével kötött testvérmegyei megállapodás keretében is keresi az együttműködési lehetőségeket a két megye: a testvérmegyét igyekeznek megismertetni a hazai lakossággal, ápolják a közös hagyományokat, valamint ezt a kapcsolatot szeretnék többek között gazdasági alapon is megerősíteni egymás és a helyi önkormányzataik között. Mind Hargita Megye Tanácsa, mind a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat igen aktív a nemzetközi projektek megvalósítása terén, ezen tapasztalataikat szeretnék átadni települési önkormányzataik részére is – olvasható a hbmo.hu-n.

A Bethlen Gábor Alap finanszírozása által megvalósuló „Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar és Hargita megye önkormányzatai együttműködési területeinek bővítése” című projekt keretében lehetősége van a két megyei önkormányzatnak közös fejlesztési ötletek kidolgozására, melyek nyertes pályázatok formájában hozzájárulhatnak majd a régiók fejlettségének és versenyképességének növeléséhez. A projekt több ütemben valósul meg.

Személyes találkozóval indult a munka 2022 június közepén a romániai Csíkszeredán, erre a hónapra pedig mindkét fél workshopot tervezett saját önkormányzatai részére. A hajdú-bihari önkormányzatok delegáltjai október 13-14-én Debrecenben, a Megyeházán gyűltek össze. A kétnapos műhelymunka során a nemzetközi pályázati lehetőségekről és az ezekhez kapcsolódó feladatokról egyeztettek. Csíkszeredán a következő napokban ülnek össze a Hargita megyei önkormányzatok, hogy a közös célokról tárgyaljanak.