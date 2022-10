Bár az elmúlt napokban az igazi indián nyarat élvezhettük, az október idusán átlépve egyre közelebb kerülünk a téli időszakhoz, a tartósan hidegebb napokhoz. Az energiaárak év közbeni drasztikus emelkedése miatt idén már jóval korábban napirendre került a háztartásokban a téli fűtés kérdése, mellyel a Hajdú Online több cikkében is foglalkozott.

Ezúttal a Debreceni Hőszolgáltató Zrt-nél érdeklődtünk a változásokról, teendőkről.

Kovács Zsolt, a cég szolgáltatási és műszaki igazgatója megkeresésünkre tisztázta: a távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabály alapján minden magyarországi településen, ahol távhőszolgáltatás működik – így Debrecenben is – szeptember 15-én kezdődik és május 15-ig tart a fűtési időszak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szolgáltatók ezzel egyidejűleg be is indítják a fűtést, hanem rendelkezésre állnak annak beindítására és leállítására. – Ezt a honlapunkról letölthető nyomtatvány kitöltésével és szolgáltatási területvezetőségünkhöz történő eljuttatásával kezdeményezhetik a felhasználói közösségek képviselői. A szolgáltatás beindítását meg lehet rendelni egy határozott időpontra vagy időjárásfüggő fűtésbeindítás is kérhető – ismertette a szakember.

Délelőtti megrendelés esetén még aznap, tömeges megrendelésnél 48 órán belül indítják be a fűtést.

Az időjáráshoz kötött megrendelés esetén akkor indul el a szolgáltatás, ha a meteorológiai szolgálat mérései alapján a napi átlagos külső hőmérséklet három egymást követő napon 12 foknál vagy, ha egy napon 10 foknál alacsonyabb. A szakember továbbá felhívja a figyelmet, hogy nem célszerű megvárni a lakások teljes kihűlését, mert a hideg falak csak lassan, akár több nap alatt melegszenek át újra. – Társaságunk Debrecenben mintegy 33 ezer lakossági és 1400 egyéb felhasználó számára nyújt távhőszolgáltatást. Előbbiek több mint 93 százaléka már kérte a fűtés beindítását – tette hozzá.

A lakossági díj nem emelkedett

Kovács Zsolt kérdésünkre elmondta: a távhőszolgáltatónak, valamint a lakossági és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatási díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendeletben határozza meg. Ennek alapján a lakossági felhasználók díja nem emelkedett.

– A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának emelkedése miatt azonban olyan takarékossági intézkedéseket kellett bevezetni, mint a helyiségek, valamint éjszakai és hétvégi fűtéscsökkentések – tette hozzá.

BS