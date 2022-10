A gyakorlati készségfejlesztésen alapuló szimulációs oktatás újdonságairól és módszertani kihívásairól szóló I. Nyíregyházi Egészségügyi Szimulációs Konferencián a résztvevők tájékozódhattak arról, hogy a hazai egészségügyi képzéseket folytató intézményekben és a klinikai gyakorlóhelyeken milyen eredményei vannak az elméleti és a gyakorlati képzést összekapcsoló, a hallgatókat az egészségügyi életpálya új feladataira felkészítő szimulációs oktatásnak - írja az unideb.hu.

Az eseményen elhangzott, hogy a Skill-labornak köszönhetően a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán elérhető oktatási környezetben tanuló egészségügyi hallgatók klinikai helyzeteket, szituációkat, gyakorlati feladatokat oldhatnak meg szimulátorok, modern oktatási eszközök, valamint élethű bábuk segítségével, ezáltal a lehető legvalósághűbb környezetben és korszerű módon sajátíthatják el az egyes gyakorlati készségeket.

Móré Marianna, az Egészségtudományi Kar dékánja a konferencia megnyitóján kiemelte, hogy a kor kihívásait követi a kar, és az uniós forrásból kialakított Skill-laborban a hallgatók korszerű ismereteket kaphatnak.

– A hallgatóink olyan eszközökön készülhetnek, melyek révén minden eddiginél magasabb szintű gyakorlati tudást sajátíthatnak el. Az új labor kiváló lehetőséget ad arra, hogy a szakmai munka során tapasztalható kihívásokkal már a tanulmányaik alatt szembesülhessenek, és a szimulációk révén megismerjék a megoldási lehetőségeket. Az a cél, hogy a hallgatók a lehető leghatékonyabban tudják használni a rendelkezésre álló eszközöket, fejlesztve ezzel a gyakorlati készségeiket. Az eszközök oktatásban történő felhasználása újabb kihívásokat, kérdéseket eredményezhet, ezeknek a megismeréséhez és elemzéséhez kiváló alkalmat jelent a szakmai konferencia – fogalmazott a kari vezető.

Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Oktatókórház orvosigazgatója elmondta, hogy a labor létesítésének köszönhetően szintet léphet az egészségügyi gyakorlati oktatás.

– Hagyományteremtő a konferencia, hiszen a laborok használatával folyamatosan bővülnek a tapasztalatok, ezek rendszerezéséhez szükség van ilyen rendezvényekre. A Skill-laborok száma a térségben folyamatosan bővül, a szimulációs oktatáshoz szükséges technikai feltételek már a karon is adottak, most következhet a fenntartási fázis, mely során ki kell alakítani az ehhez szükséges programot, és mellé kell rendelni az oktatási szakmódszertant. A laborokban elérhető eszközökre a graduális, posztgraduális és a szakmai továbbképzések területén is nagy szükség van – jegyezte meg az orvosigazgató.

A konferencia plenáris ülésén az orvos- és egészségtudományi képzéseket folytató egyetemek és gyakorlóhelyek előadói összefoglalták a hazai szimulációs oktatási helyzetet, bemutatták az alkalmazott módszertanokat, felvázolták az egyetemi képzésfejlesztések irányait. A szakemberek a workshopon tapasztalatokat cseréltek, megismerték az egészségtudományi képzési területeken, azon belül is az ápoló, a szülésznő, a mentőtiszti és a kiterjesztett hatáskörű ápoló képzésekben megjelenő infotechnológiai újdonságokat.