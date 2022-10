A történteket felelevenítve Hajnal Ferenc hadnagy elmondta: amikor a portaszolgálat értesítette, hogy baleset történt, először csak kisebb iskolai sérülésre gondolt.

– Nagyon büszke vagyok a kadétunkra, aki végig megőrizte a hidegvérét, pontosan segített nekem a bajba jutott ellátásában. Azonnal tudta mit kell tenni, elszaladt segítségért, majd – az utasításaimat követve – el tudtuk kezdeni a sérültek ellátását. Életkorát meghazudtoló érettséggel kezelte a súlyos helyzetet. Nem esett pánikba, holott végig ő tartotta a súlyosan sérült ember fejét, amíg én a mentők kiérkezéséig próbáltam fenntartani a légzést és a keringést. Az ilyen esetek is jól mutatják, hogy beérik, amiért dolgozunk: a honvédelmi nevelés legfőbb célja, hogy a kadétok segíteni tudó és segíteni akaró fiatalokká váljanak. A tudás tettek nélkül semmit sem ér. Nem ez az első eset, hogy honvéd kadétunk bizonyította rátermettségét. Az évek során rosszullétnél, sőt még tűzesetnél is segítettek a növendékek. Bakonszegi Imre kadét azonban most egy olyan helyzetben állt helyt, ami korántsem hétköznapi – zárta gondolatait a hadnagy.