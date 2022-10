Nemzetközi konferenciát rendezett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és az ESA Society and Sport network Sport és társadalmi felelősség kérdése – tudomány és gyakorlat krízisek idején témakörben – tudatta az unideb.hu. A „European Sociological Association Research Network 28 Society and Sport Midterm Conference Sport and social responsibility: science and practice in times of crisis” című, október 21-22-i, csaknem száz hazai és külföldi résztvevőt számláló, részben online eseményen a házigazda egyetem mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint olasz, román, szlovák, francia, német, dán, spanyol, cseh és brit szakemberek vettek részt.

A tanácskozás központi témája az volt, hogy a világot és Európát az elmúlt években sújtó válságok – COVID, háború, gazdasági recesszió – miként jelentek meg a sportban és a testnevelésben.

Csatár Péter, a bölcsészettudományi stratégiai és gazdasági dékánhelyettese megnyitójában kiemelte: a sport sok ember életében játszik fontos szerepet, professzionális szinten vagy akár a testi és lelki egészség megóvása érdekében.

– A sport össze tudja hozni az embereket, felülírja a szociális és egyéb hierarchiákat, ugyanakkor el is tudja választani őket, ennélfogva genuin társadalmi jelenség, és éppen ezért nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedekben tömegcikké és tömegméretűvé válása a sportszociológiai kutatások megsokasodásához vezetett – fogalmazott a dékánhelyettes. – Nagy öröm számunkra, hogy egyetemünk bölcsészkarának oktatói és kutatói is részt vesznek ezekben a kutatásokban, és ennek köszönhetően adhatunk otthont ennek a rangos nemzetközi konferenciának – mondta Csatár Péter.

A kétnapos esemény társszervezője volt a Nevelés-és Művelődéstudományi Intézet mellett a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémia Bizottságának Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága, a Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete, támogatóként pedig az Olasz-, valamint a Magyar Szociológia Társaság is.

– A válság növeli a társadalmi különbségeket, elmélyíthet meglévő konfliktusokat, gyengítő vagy épp erősítő hatással lehet a társadalmi kohézióra, ugyanakkor mozgatórugója lehet új jelenségeknek, innovációknak is. A válság különböző formáit éljük meg, amelyek nem hagyják érintetlenül a sport területét sem, legyen szó a menekültek csapatáról az olimpiai játékokon, a járvány miatt elhalasztott sportversenyekről vagy a háború miatt a nemzetközi színtérről kitiltott sportolókról – emelte ki köszöntőjében Rosta Gergely.

A Magyar Szociológiai Társaság alelnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Társadalomkutatási Tanszékének egyetemi docense hangsúlyozta: a társaság 2021-ben választott új elnöksége többek között célul tűzte maga elé a hazai szociológiai közélet aktívabbá tételét, valamint a szakma nemzetközi jelenlétének erősítését.

– Meggyőződésem, hogy mindkét célt kiválóan szolgálja a Debreceni Egyetemen rendezett konferencia – tette hozzá az alelnök.

A programban – amelynek szervezésére az ESA Kovács-Nagy Klárát, a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet docensét kérte fel – két nap alatt 56 előadás hangzott el, többek között a COVID-járvány hatásairól, a társadalmi, nemi, etnikai egyenlőtlenségekről, a jóllét, az egészség, a fenntarthatóság és a sport kapcsolatáról, az e-sport és az okos eszközök megjelenéséről a sportban, de az előadók tárgyalták a sportspecifikus és etnikai/nemzeti sajátosságokat a különböző sportágakban, valamint a média szerepét az Európa-szerte rendezett sporteseményekben.

Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet igazgatója a konferencia zárszavában kiemelte: nagy lehetőség, hogy otthont adhatott az intézmény a nemzetközi konferenciának, mert így nemcsak a tapasztalt kutatók, hanem többen a fiatalabb doktoranduszok és a kutatásaikba bevont hallgatók közül is be tudták mutatni eredményeiket a nemzetközi tudományos közösség előtt.

– Az intézetünkben végzett kutatássorozat központi témája a hallgatók és tanulók fizikai aktivitásának és egészségmagatartásának formálódása, valamint ennek a tanulmányi karrierjükre gyakorolt hatása. Emellett több, nálunk megvédett doktori disszertáció foglalkozott a mindennapos testnevelés bevezetésének diákokra és tanárokra gyakorolt hatásával, és újabban, az MTA-DE-Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport keretében az iskolai sportolásba való szülői bekapcsolódás eredményességre gyakorolt hatását is vizsgálja a sportpedagógiai munkacsoport – ismertette az igazgató.

– A debreceni előadások foglalkoztak ezekkel a témákkal, és a visszajelzések alapján elmondható, hogy a külföldi kutatók számára egyértelművé vált, a Debreceni Egyetem kutatóműhelyének eredményei megkerülhetetlenek ezen a területen – emelte ki Pusztai Gabriella.

A konferencián elhangzott előadások hamarosan kötet formájában is megjelennek az ESA kiadásában.