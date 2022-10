Az ügyben Váradi Zoltánt, a Természettár vezetőjét kérdeztük. Elmondta, a Nagyerdőnek ezen részére visszamerészkednek, éjjel vadásznak, táplálékot keresnek a rókák, a nyulak, a mókusok is, sőt, az Apafa felőli részen fácánnal is lehet találkozni. Mivel a Köztemető védett, csapdákat nem tesznek ki, és a vadászattól is mentes terület, ezek az erdei állatok biztonságban érzik magukat éjjelente. Kiemelte, hogy a rókák nem tudnak kárt okozni a síremlékekben, mert rókavárban élnek, erre pedig a sírhely alkalmatlan, táplálkozásuk sem változik az erdő különböző területein, itt is, ott is egerekkel, pocokkal, patkánnyal táplálkoznak, ami a temetőben is előfordulhat.

Az éjszaka nyugalmát használják ki a temetőben, és nem tiszteletlenségből fekszenek a sírhelyek közelében, ahogyan a madár sem tiszteletlenségből pottyant az emlékhelyekre – tette hozzá.

SZD