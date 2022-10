Kellemes séta, állatkerti látogatás, borozgatás, piknik a Békás-tónál, kirándulás, színházi élmény? – minden bizonnyal mindenki tudna mondani olyan kedves emlékeket, amiket a Nagyerdői fái alatt élhetett át. Debreceniként különösen fontos számunkra ez a természeti érték, ami karnyújtásnyira kínál élményeket, kikapcsolódási és sportolási lehetőségeket. A mai nap jeles évforduló, hiszen 1939. október 10-én nyilvánították védetté a Nagyerdőt. Többek között erről is beszélt a Haonnak Balázs Ákos, a városüzemeltetésért és a környezetvédelemért felelős alpolgármester.

Sikeresen zárult a Nagyerdő Hete programsorozat, milyen programokon vehettek részt az érdeklődők? Mi volt a fő cél?

Harmadik alkalommal rendeztük meg a Nagyerdő Hetét, melynek programkínálata és a partnerei számában is egyre szélesebb spektrumot mutat be. A programsorozaton az Agóra Tudományos Élményközponttól a Méliusz Juhász Péter Könyvtáron át egészen a Hortobágyi Nemzeti Parkig számos intézmény vett részt és adott otthont az eseményeknek. Külön öröm, hogy az intézmények mellett egyre több civil szervezetet is sikerült bevonni a programokba. Ezzel az összefogással tudtunk futóversenyt, kerékpáros napot, fotópályázatot, nordic walking túrát és számos gyermekprogramot szervezni az erdei iskolába és a Sziget-kék játszótéren. Külön hangsúlyt kapott a természetvédelmi értékeink megőrzése, óvása, gyarapítása. Ebben a legnagyobb segítségünkre Váradi Zoltán barátunk - a Természettár vezetője és a Zöld munkacsoport tagja -, volt, aki két kiállítást is bemutatott és több szemléletformáló programot is tartott a fiatal generációknak.

Balázs Ákos, Debrecen városüzemeltetésért és környezetvédelemért felelős alpolgármestere

Azt mondják, a Nagyerdő Debrecen tüdeje, miért is különösen fontos ez a természeti érték?

Szerencsések vagyunk, hiszen Debrecenben „lakik” a Nagyerdő. Ezt az adottságot már az elődeink is nagyra értékelték, hiszen 1939-ben 1. számmal jegyezték be a védett természetvédelmi területek törzskönyvébe.

Ez kötelez bennünket, hogy óvjuk és jobb állapotban adjuk át Debrecent a következő nemzedéknek, mint ahogyan mi kaptuk.

Ezért is fontos, hogy a zöld ügyeink zászlóshajója, a Civaqua-program is jól halad. Az egyes ütem, ami a Tisza vizét a Keleti-főcsatornán át elhozza a Tócó-patakba 2023. november végéig elkészül. Jelenleg is több helyszínen zajlanak a munkálatok, zajlik a csővezeték fektetése, ami már 70 százaléknál jár, a Vezér úti tó helyszínén már a régészeti munkákat végzik, és a kivitelező dolgozik a szivattyútelep fejlesztésén is.

A Civaqua 2. üteme fogja tovább vinni a Tisza vizét a Nagyerdőbe és a jóléti tavakba. Ennek a tervezése jelenleg is zajlik, ebbe építjük be a Future of Debrecen mozgalom A Mi Civaquánk! ötletpályázaton beérkezett legjobb ötleteket is.

A Future of Debrecen mozgalom szívvel-lélekkel tesz a Nagyerdőért. Milyen kezdeményezéseik vannak?

Nagyszerű és nagyon lelkes szakemberek dolgoznak a Zöld Munkacsoportban, akiknek szívügyük a Nagyerdő. Tavaly elindítottuk a Nature of Debrecen természetjáró sétákat, melyet később kiegészítettünk az épített értékeink bemutatásával is. Havonta jelentkezünk a DTV-ben egy zöld magazinnal, épp a múlt héten volt a 6. Zöld Mozi-vetítésünk, amit az Apolló Mozival közösen csinálunk. Ez csak egy szelete a teljes palettának, arra biztatok mindenkit, hogy a közösségi oldalakon keresse fel a Future of Debrecent, hiszen ott még több praktikát, tanácsot és programot találnak meg. Még októberben készülünk egy nagy eseménnyel a Nagyerdőn!

Rendkívül népszerűek a természetjáró sétáink, melyhez minden alkalommal egy-egy természetvédelmi akció is társult, számos faj részére helyeztünk ki odúkat. Ezekkel az akciókkal már az elején az volt a tervünk, hogy létrehozzunk egy különleges, az országban egyedülálló sétányt,

így hamarosan átadjuk a 16 állomásból álló Madár-lakópark sétányt, amelyen bárki az okostelefonja segítségével részt vehet egy természetjáró sétán, ahol rövid videókon keresztül megismerkedhet a Nagyerdő élővilágával.

Az ötletes elnevezés figyelemfelkeltő, ugyanakkor nemcsak a madarak életét mutatjuk be, hanem számos más fajt is, amely körbevesz bennünket a Parkerdőben. A Madár-lakópark sétány különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre kiállítás és egyszerre egy ismeretterjesztő, természetjáró séta. Már az utolsó simításokat végezzük, a jövő hét folyamán megnyitjuk a Madár-lakópark sétányt a nagyközönségnek.

