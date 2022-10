Tizenhat állomásos, az országban egyedülálló Madár-lakópark sétányt alakított ki a Nagyerdőben a Future of Debrecen mozgalom. Az új, interaktív attrakció által természetvédelmi eszközökkel – madáretetők, odúk – és az azokat használó állatfajokkal ismerkedhetnek meg a debreceniek. A sétány különlegessége, hogy állandó kiállítás és virtuális vezetett természeti séta egyben.

– A város Zöld Munkacsoportja segíti a városvezetést abban, hogyan tudjuk Debrecent zöldebbé tenni, fenntartható módon fejleszteni. Ez a munkacsoport időről időre jelentkezik egy-egy új innovációval, kezdeményezéssel, amelynek egyik példája ez az országban is egyedülálló Madár-lakópark – emelte ki Balázs Ákos alpolgármester szerdán, az interaktív sétány átadóján.

Forrás: Kiss Annamarie

A Madár-lakópark 16 állomásból áll, a Nagyerdő parkerdő részén található. A készítők az egyes állomásokon egy-egy oszlopot helyeztek el, ezeken annak a madárnak a sziluettje látható, amelynek élőhelye megfigyelhető az adott részen. Minden oszlopon egy QR-kódos tábla is található, ezek beolvasásával egy-egy videót érhet el az érdeklődő, amin a munkacsoport szakértői mutatják be az adott állatfajt.

Itt élünk Debrecenben, sűrűn elmegyünk a Nagyerdő mellett, de nem mindig vesszük észre azokat a csodákat, amelyet a környezetünk rejt. Ezek felfedezésében segít most ez a sétány is

– tette hozzá a munkacsoport vezetője. Balázs Ákos rámutatott arra is, hogy a Debreceni Nagyerdő volt hazánk első természetvédelmi területe és az akkori kezdeményezők munkáját folytatva a Zöld Munkacsoport és a Future of Debrecen több olyan programot is elindított, ami a Nagyerdőt közelebb viszi a debreceniekhez. Ilyenek többek között a szervezett séták, vagy a Zöld Mozi.

A Civaqua-programmal kapcsolatban az alpolgármester elmondta: a debreceniek ötven éves álma válhat valóra azzal, hogy a Tisza vizét el tudják hozni Debrecenbe. A munkálatok már zajlanak, az első ütem jövő év novemberére elkészülhet. Ez a víz a Nagyerdőt és az erdőspusztai tavakat fogja táplálni.

Sajnálatos módon a baloldal támadja ezt a fejlesztést, aláírásgyűjtésekkel a debreceniek adatait gyűjtik folyamatosan. Pedig pontosan tudják, hogy a program forrását csak természetvédelmi célokra lehet felhasználni – hangsúlyozta.

– Debrecen városa elkötelezett a környezetvédelem és a természetvédelem területén, amely példaértékű lehet más önkormányzatok számára – méltatta Keszthelyi Nikoletta, a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára a munkacsoport és a mozgalom munkáját. Elmondta, a Kormány számára fontos a zöld területek bővítése: 2019-ben országfásítási program indult; az újszülöttek erdeje kezdeményezés célja pedig, hogy minden születendő gyermek után 10 darab fát ültetnek el. Utóbbi programban tavaly 1 millió 100 ezer facsemetét telepítettek.

Keszthelyi Nikolett

Forrás: Kiss Annamarie

– A Kormány kiemelt célja a klímasemlegesség elérése 2050-re. Ehhez különböző programokat, többek között a Zöld Busz programot indította el, amelyhez elsők között csatlakozott Debrecen. A debreceni tömegközlekedésben ma már 12 busz működik, amelyek 700 tonna széndioxidtól mentesítik a várost – emelte ki. Mindezek mellett a hulladékgazdálkodás, a környezettudatosság és a természetvédelem területén is számtalan programot indított el Kormány, mint például a TeSzedd!, a Hulladékradar vagy a Zöld Óvoda.