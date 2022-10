Mint ahogyan arról beszámoltunk, Navracsics Tibor Magyarország területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli minisztere pénteken Papp Lászlóval, Debrecen polgármesterével a Déli Gazdasági Övezet (DGÖ) bővítéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodást írt alá. A sajtóeseményt követően a miniszter a helyi sajtónak is interjút adott.

Gazdasági szempontból mit jelent a ma aláírt megállapodás?

Ez az úgynevezett Déli Gazdasági Övezet kialakításában történő együttműködésről szól. Debrecen számára a közeljövőben számos olyan beruházás jelenik és valósul meg, amelyek a város gazdasági terét bővítik. Ennek érdekében különböző infrastrukturális beruházásokat kell tennünk, hogy alkalmassá tegyük a várost és annak környékét ezeknek a beruházásoknak a végrehajtására. Ennek része a Déli Gazdasági Övezet. Korábban volt az Észak-nyugati, amelynél a kormány és a város együttműködött, most gyakorlatilag ennek a mintájára a Déli Gazdasági Övezet kialakítása keretében infrastruktúra, közművesítés, útépítés és egyéb tevékenységek fognak zajlani, amelyeket a kormány és a város együttes erővel valósít meg.

Forrás: Czinege Melinda

A kormány területfejlesztési stratégiája szempontjából a keleti régiónak és főként Debrecennek milyen szerepe van és lehet a következő években?

Rendkívül fontos szerepe van. Budapest az ország megkérdőjelezhetetlen motorja, mert önmagában a város az ország központjaként és legerősebb gazdaságaként nemcsak a városhatárokon belül, hanem a térségre kisugárzóan is tempót diktál. Nagy szükség van azonban azokra a városokra is, melyek a Budapest vonzáskörzetén kívüli társadalmat és gazdaságot képesek szervezni. Ilyen Debrecen, az ország második legnagyobb városa, mely ugyancsak jelentős térségi kisugárzással rendelkezik. És ezt próbáljuk infrastrukturális és gazdasági fejlesztésekkel is alátámasztani, hogy az itt élők számára érzékelhető legyen a központ szerep. Ezt láthatjuk az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően. Nemcsak gazdaságilag erősödik a város, de megjelenik a térképen az ingatlanárak tekintetében, aminek sok esetben gondjai is vannak. Az infrastruktúra fejlesztés tekintetében is, ami ugyancsak gondokkal jár, de éppen ezért van szükség arra, hogy a kormány hatékonyan és nagy erőkkel segítsen a városfejlesztésben a város vezetőinek.

Hol tartanak most az európai uniós tárgyalások a források tekintetében?

A 4/5-ödénél, ha ötöd részekre osztjuk. Valójában a jogállamisági feltételességi eljárásban most már teljesítjük a korábban tett vállalásainkat. Én bízom benne, hogy mivel minden határidőt tudunk teljesíteni, és mindenben annak megfelelően járunk el, ahogyan megállapodtunk az Európai Bizottsággal, vissza fogja igazolni ezt november közepén, hogy rendben halad a végrehajtása ezeknek a vállalásoknak. Az EU-s források tekintetében tulajdonképpen két tárgyalássorozatunk van, az egyik, amelyik az operatív programok finanszírozását illeti, a másik, ami a helyreállítási alapból származó források megszerzését célozza. Az operatív programoknál már az utolsó simításokat végezzük azok tartalmán és szerkezetén, és nagyon bízom abban, hogy itt is a közeljövőben aláírhatjuk a partnerségi megállapodást, ami lehetővé teszi az operatív programok finanszírozásához való hozzáférést. A helyreállítási alap tekintetében egy lépéssel többet kell tennünk, mert míg az operatív programoknál elég a Bizottsággal megállapodnunk, és aláírnunk a megállapodást, addig a helyreállítási alap nemzeti programját a Tanácsnak is el kell fogadnia, a tagállamok képviselőiből álló döntéshozó szervnek. Kicsit jobban kell sietnünk, hiszen az a célunk, hogy az év végéig meglegyenek a megfelelő dokumentumok ahhoz, hogy hozzáférjünk az európai uniós forrásokhoz, de abban bízom, hogy itt is tudjuk tartani a tempót, decemberben pedig itt is döntés születik. Az év végét pedig úgy tudjuk zárni, hogy az európai uniós forrásokhoz hozzáférünk.

Forrás: Czinege Melinda

Ha pontos összegeket nem is, nagyságrendileg lehet-e tudni, mennyi forrás jut a jövőben a vidéknek, Debrecennek, amennyiben megkapjuk az európai uniós forrásokat?

Kvóták nincsenek, 10 ezer milliárd forint körüli az összeg, ami a vidékfejlesztési program nélkül az operatív programok keretében Magyarországra jön, körülbelül 4 ezer milliárd forint pedig az, ami a vidékfejlesztési program keretében jön. Tehát összességében 14 ezer milliárd forint. Ez egyrészt függ a területi operatív programoknál az önkormányzatoktól és a térségektől is, a többi operatív program esetében pedig a pályázóktól. Debrecen és ez a térség szintén a felzárkóztatandó régiók közé tartozik, tehát magasabb támogatási intenzitással lehet pályázni uniós forrásokért, és kötelezettséget is vállaltunk, hogy az uniós források közül a területi operatív programnál körülbelül a 2/3-a közül a forrásoknak a felzárkóztatandó régiókra jut. Ez azt is jelenti, hogy Debrecen és térsége számára is meglehetősen kedvezményes lesz a hozzáférés lehetősége. Meg tudjuk teremteni, hogy sikeresek legyenek a debreceni vállalkozások, a térséghez tartozó önkormányzatok, illetve pályázók.

VK