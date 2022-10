A Hősök terén Kocsis Róbert önkormányzati képviselő elevenítette fel a szabadságharc fürdővárosi eseményeit. Mint mondta, többségünk nem emlékezhet az akkor történtekre, de vannak, akik fiatalként megélték az eseményeket, s ma már nekik is halványulnak emlékeik. – A fővárosi események híre hamar szétfutott a városban, a gimnázium is felbolydult. Az egyik nemzeti érzésű tanár egy Kossuth-portrét állított fel az iskola aulájában. A hírek hallatán a diákokat is elkapta a forradalmi hevület. A táblákon virító „Nem tehetem” mondat azt jelentette, hogy az ifjúság megtagadta a felelést – idézte fel. Mivel a forradalmi eseményekről kevés dokumentum maradt fent, ennek köszönhetően a későbbi megtorlástól sokan megmenekültek Hajdúszoboszlón is. A vörös csillag és a kommunista címer az itteni középületekről is hamar lekerült, s megalakult a Forradalmi Bizotmány, október 25-én pedig a Szovjet katonai emlékművet is lerombolták, majd a forradalom kitörésével a városban hatalmi vákuum alakult ki.