Ugyan a meleg színekben pompázó lombkoronák még nem köszöntenek úton-útfélen, az éjszakai lehűlések, a borús napok már tudtunkra adták: a nyári szezont lezárhatjuk erre az évre.

Akadhat még olyan konyhakert, vagy gyümölcsös, ahol zajlik a betakarítás, de az időjárás változékonysága ezen felül is adhat plusz munkát a kertészkedőknek. Arról, hogy mit hogyan érdemes elvégezni a nagyobb hidegek beköszönte előtt a kertekben, Váradi Zoltánnal, a Természettár vezetőjével, a debreceni Zöld Munkacsoport tagjával beszélgettünk.

Ebben a szezonban sok munkát ad a kert, de azoknak is akad tennivalójuk, akik a balkonon alakítottak ki termőhelyet. Sokan a tavasz beköszöntével kivitték a friss levegőre a szobanövényeiket, ezeket célszerű visszaszállásolni a belső terekbe. Ha a nyári klíma olyan jó hatással volt rájuk, hogy kinőtték a helyüket, akkor pedig át is kell őket ültetni. Amelyeket most tavasszal ültettünk át, nem szükséges újra, inkább majd jövő tavasszal tegyük azt mintegy tápanyagfrissítést végezve.

A terasznövényeket (mint például a Leanderek) sem hagyhatjuk a szabadban, számukra a pincékben vagy egyéb fűtetlen helyiség ben kell biztosítani helyet. Az egynyári növényeket pedig most már ki kell venni a földből.

Váradi Zoltán

Forrás: Napló-archív

Az utolsó fűnyírások és metszések miatt ősszel nagy mennyiségű zöld- és barnahulladék keletkezik, a lombos fák lehulló levelei, a kerti növények maradványai végezhetik a komposztálóban. Jó tudni, hogy a nagy mennyiségű hulladék a hidegebb időjárás miatt lassabban bomlik le. Váradi Zoltán hangsúlyozta: az őszi avar fontos tápanyagforrás, ne pocsékoljuk el.

– Magyarországon szigorúan tilos a lehullott levelek égetése, és figyeljünk is erre, hiszen az összehúzott kupac sok állatnak lehet téli menedéke. Egy részük ízeltlábúak, puhatestűek, de szívesen meghúzzák magukat ott a sünök is – figyelmeztetett. A rovarok, ízeltlábúak a beporzást biztosítják a kertben, ahol akár önálló tápláléklánc is kialakulhat, ha okosan gazdálkodunk.

Kezdés és befejezés küszöbe

Nincs is annál lélekmelengetőbb látvány, mint amikor a hosszú, szürke téli hónapok után megjelennek a virágoskertekben az első tulipánok, nárciszok, jácintok. Nagy munkát jelent ősszel, október tájékán, hogy jövőre is csodálhassuk ezeket a virágokat, hiszen ezeknek a hagymáit most kell elültetni. A kertészeti áruházak óriási kínálatában válogathatunk a színek és formák szerint is akár.

– Érdemes megújítani minden évben a kertünket, hiszen ezek a fajok hajlamosak veszíteni pompájukból – mondta Váradi Zoltán. A szakértő a balkonon élőknek is ajánlja a hagymás virágok ültetését ládába vagy cserépbe.

Díszkáposzta, krizantém – nekik pedig most jön el idejük, bennük még gyönyörködhetünk a szezon idején. Mellettük a kertek és erdőszélek tele vannak most bogyókkal és termésekkel, a szakértő pedig figyelmeztetett: ha nem használjuk ezeket, akkor hagyjuk meg, mert értékes tápanyagforrás válik belőlük az őszi és a téli madárvádelemben is. Azt is elmondta, hogy a madáretetőkkel várjunk még az igazi hidegek beköszöntéig, a madarak a havazásig találnak maguknak táplálékot.

