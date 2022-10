A szervezők ezúttal is gondoskodtak arról, hogy igazi családi élménnyé kerekedjen a Baltazár Dezső téri találkozó. A gyerekeket külön sátor fogadta, ahol többek között biciklicsengő-versenyen mérettethették meg magukat, a legügyesebbek pedig prizmából építhettek várat. A legkisebbeket célba dobás is várta, stílusosan külső gumival, de ügyességi gyakorlaton is részt vehettek a rendőrség baleset-megelőzési csoportja által kialakított KRESZ-pályán. A résztvevőket láthatósági körsállal és közlekedésbiztonsági láthatósági elemekkel ajándékozták meg, aki pedig éhgyomorra kelt volna útra, reggelit is kérhetett.

Forrás: Molnár Péter

A Nézz balra! és a Nézz jobbra! kampányra hívva fel a figyelmet egy személyautó állt a téren azzal a céllal, hogy bárki, aki beleül, megtapasztalhassa, hogyan látszik a vezetőülésből egy mellette vagy mögötte elhaladó kerékpáros.

Forrás: Molnár Péter

A családi bringanapra többen kisgyerekkel érkeztek, volt, aki a triálbemutató és a játékok miatt tekert el a Modem elé, mondván, a több mint 10 kilométeres út még túl nagy kihívás lenne az óvodás kisfiuknak, akinek a kerékpárjáról csak néhány hete került le a segédkerék. Voltak viszont rutinos csatlakozók is, az egyik anyuka például arról számolt be a Haonnak, hogy minden meghirdetett alkalmat megragadnak a közösségi kerózásra. Elmondta, hogy biztonságosabbnak véli a családi biciklizést nagyobb csoportban, túravezetővel.

SZD