Október elsején elindult a népszámlálás, a kérdőív kitöltése minden Magyarországon élő ember számára kötelező. A hónap közepéig lehetőségünk van online válaszadásra a postán kapott egyéni azonosítóval belépve, majd október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik mindaddig nem nyilatkoztak az internetes felületen. Hajdú-Bihar megyében megközelítőleg 1400 fő indul útnak, hogy személyes segítséget nyújtson az adatszolgáltatásban a lakosoknak – tudtuk meg a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH). Mint kiderült, megyénkben vannak még települések, ahol várják számlálóbiztosok jelentkezését. Ezt a helyi polgármesteri hivatalban, a jegyzőnél lehet megtenni.

A Hajdú Online érdeklődésére a kommunikációs osztály azt írta, a feladatot végzők a nap több szakában, reggel, napközben, este kereshetik az adatszolgáltatókat. Amennyiben nem találnak otthon senkit, a felkeresésről értesítőt hagynak az érintett címen, ezen szerepel a számlálóbiztos telefonos elérhetősége is, így lehetőség van új időpontot egyeztetni.

A biztosnak viselnie kell a számlálóbiztosi igazolványt jogosultságának igazolására, amelyen olvasható a neve és egy egyedi azonosító. Ez utóbbi alapján tájékoztatást kérhetünk az ügyfélszolgálat telefonszámán, ha kételkednénk az érkező célját illetően.

Titoktartásra kötelezik őket

A kitöltés egy átlagos, 2-3 fős háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe, de ez változó, függ az egy háztartásban élők számától. A kérdések „személyre szabottak”, az életkortól függően változik a számuk, például egy gyermek esetében kevesebbre kell válaszolni. Semmilyen dokumentumra nincs szükség a kitöltéshez. Az adatszolgáltató lakosnak semmit sem kell igazolnia. A számlálóbiztosok titoktartási nyilatkozatot tesznek, így a munkájuk folyamán szerzett tapasztalataikat nem oszthatják meg még szűkebb környezetükkel sem. Bízunk abban, hogy mindenki a valóságnak megfelelő adatokat adja meg a szűkebb és szélesebb környezete érdekében – írta portálunknak a KSH.

A részvételre törvény kötelezi a hazánkban élőket. Ha valaki mégis megtagadja az adatszolgáltatást, 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A jövő épülhet rá

A tízévenként esedékes, ám tavaly a pandémia miatt elhalasztott, országos felmérést népszerűsítő sajtótájékoztatón Vukovich Gabriella, a KSH elnöke azt mondta: a népszámlálás pillanatképet ad az országról, bemutatja, milyenek a magyarok, például, hogy milyen viszonyok között élnek, milyen a munkaerőpiaci helyzetük, az egészségi állapotuk, a vallási hovatartozásuk. A válaszadás azért is különösen fontos, mert a kapott adatok megalapozzák a jövőbeli döntéseket, képet adnak a helyi ellátási, szolgáltatási és infrastrukturális igényekről, információval szolgálnak új vállalkozások létrehozásához, és – most először – energiahatékonysági döntések előkészítését is szolgálják – olvasható az MTI-n.

A KSH-tól megtudtuk, a tervek szerint ez az utolsó alkalom, amikor még a lakosság aktív részvételét kérik. A következő népszámlálás már várhatóan hazánkban is adminisztratív nyilvántartásokból származó adatokra épít majd, hasonlóan az uniós tagállamok jelentős részéhez.

A népszámlálásról, az online kitöltésről, az ahhoz köthető nyereményjátékról bővebben olvashatnak ide kattitva.

HaBe