Elárasztották a közösségi médiát azok a bejegyzések, amelyek arról tanúskodnak, hogy egyre többen találnak kígyót az otthonukban. Sokan a kertjükben, a kevésbé szerencsések bent a lakásban, garázsban, kamrában találkoznak a hüllőkkel némi sikítás és pulzusszám-emelkedés közepette. A szóban forgó állatok persze nem kígyók, hanem a legtöbb esetben siklók, és ilyenkor épp a telelőhelyüket keresik. Both Zoltán vadállatbefogó mindenesetre azt kéri, ha hosszabb csúszómászóval találkozunk, a biztonság kedvéért kérdezzünk meg egy szakembert – hangsúlyozza a Bors írása.

– Ha az állat már bent van a házban, de nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy mi is ő valójában, nem ismerjük fel, mindenképp forduljunk szakértő segítséghez! Ma már mindenki kezében ott van az okostelefon, egy-két kép elküldésével biztosra mehetünk, milyen hüllővel van dolgunk – nyilatkozta a lapnak Both Zoltán. A szakember megjegyezte, őt is rendszeresen megkeresik, hogy segítsen, és az esetek legnagyobb részében ártalmatlan erdei sikló ijeszti halálra az embereket. Persze, előfordulhat, hogy egy magángyűjtőtől elszabadult, valódi kígyó köt ki a hálószobában, de ez szerencsére nagyon ritkán esik meg.

Megbüntethetnek érte

Both Zoltán figyelmeztetett:

az erdei siklót – ahogy más állatokat sem – semmi esetre sem szabad bántani!

Nem szabad kiterelni seprűvel, pláne nem szabad ijedtünkben agyoncsapni őket! Ők ugyanis védett állatok, eszmei értékük 50 ezer forint. Valószínűleg egy nyitva hagyott ajtón vagy ablakon keresztül jutottak be a házba, mert téli menedéket keresnek. Bár ők ki akarnak jutni a házból, ez rendre nem sikerül nekik, nem találják a kivezető utat, és ilyenkor futunk velük össze – mesélte a szakértő.

Az ország legismertebb vadállatbefogója mindenkit megnyugtat,

a siklók nem másznak ránk, nem esznek meg bennünket. Ha megpróbáljuk kiterelni őket, kis eséllyel megharaphatnak, de nincs mérgük, így nem tudnak velünk végezni.

– A ház körül nagyon hasznos a jelenlétük, ugyanis megtizedelik a rágcsálókat – hangsúlyozta Both Zoltán, aki arra kért mindenkit, ha nem tudjuk kiterelni az erdei siklót, akkor szakember segítségét kérjük abban, hogy újra a természetbe kerüljön a kis hüllő.