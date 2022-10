Október 13-án életének 72. évében elhunyt Kovács János nyugállományú tűzoltó őrnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődjének, a Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltóparancsnokságnak a volt dolgozója – közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hétfőn.

Kovács János 1950-ben született Gáborjánban. 1971. március 1-jei hatállyal szerelt fel a Berettyóújfalu Járási Tűzoltóparancsnokság állományába mint vonulós tűzoltó. Számos tűz- és káreset felszámolásában részt vett.

1974-ben elvégezte a BM Tűzoltó Tisztképző iskolát, majd 1979-ben a BM Tűzoltómérnök képző Főiskolát. 1979-től a Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltóparancsnokság állományában főelőadói, majd csoportvezetői beosztásokat töltött be tűzmegelőzési szakterületen. Elismerésben több alkalommal is részesült. 1995. június 30-i nyugállományba vonulásakor szolgálatvezető beosztást töltött be. Munkájára jellemző volt a precizitás, a pontosság. Feladatait nagy szorgalommal és kiemelkedő szakmai tudással végezte. Munkatársai, vezetői maximális biztonsággal számíthattak rá.

Nyugdíjba vonulása után igazságügyi-tűzvédelmi szakértőként aktívan dolgozott hirtelen haláláig. Gyakran látogatott a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, ahol segítette a hatósági szakterületen dolgozó kollégák munkáját.

Kovács János nyugállományú tűzoltó őrnagyot családja kíséri utolsó útjára.